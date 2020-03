Auto nuove in Europa: le marche più vendute a febbraio 2020

Le auto nuove ibride ed elettriche si fanno strada nonostante l’emergenza Covid-19, ecco le marche di auto più vendute a febbraio 2020 in Europa

Le auto nuove in Europa incassano un duro colpo con la chiusura delle Concessionarie, mentre le Case auto si stanno preparando a fermare gli stabilimenti in Europa e negli USA. Nonostante l’emergenza Coronavirus l’impulso delle auto nuove ibride ed elettriche eclissa ancora una volta le immatricolazioni di auto diesel in Europa. Facciamo il punto sulle marche auto più vendute a febbraio 2020 in Europa.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE IN EUROPA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Le immatricolazioni di auto nuove in Europa a febbraio 2020 sono 1.066.794, circa il 7% in meno rispetto alle auto nuove vendute lo scorso anno. “Febbraio è ancora un mese in sordina per il mercato auto europeo, per via di svariati fattori, tra cui le riforme della tassazione dei veicoli in alcuni stati membri, che, come già rilevato a gennaio, avevano prodotto un’anticipazione degli acquisti a fine 2019, ma anche l’indebolimento dell’economia e il clima di incertezza dei consumatori” – commenta Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. Le auto nuove immatricolate in Europa sono diminuite in tutti i principali mercati: la Germania presenta la contrazione più severa (-10,8%), seguita dall’Italia (-8,8%) e dalla Spagna (-6%), mentre UK e Francia contengono la riduzione al 2,9% e al 2,7% rispettivamente.

AUTO NUOVE DIESEL VENDUTE IN EUROPA A FEBBRAIO 2020

Le immatricolazioni di auto diesel in Europa sono la cartina al tornasole delle preferenze degli automobilisti e della crescita di auto elettriche e ibride nuove. Le immatricolazioni di auto nuove diesel continuano a diminuire: -17% con una quota del 31,6% sul totale delle auto nuove a febbraio 2020. Crescono invece le auto ad alimentazione alternativa, in Italia, più dei primi 5 major market: il 20,4% in Italia, il 17,5% nel Regno Unito, il 16,5% in Francia e Spagna e il 16,3% in Germania.

LE MARCHE PIÙ VENDUTE A FEBBRAIO 2020

Le marche italiane delle auto nuove vendute in Europa registrano 74.852 immatricolazioni a febbraio 2020 e una quota di mercato del 7% ai livelli del 2019. In crescita le vendite del marchio Fiat (+1,6%) e Lancia/Chrysler (+1,8%). Nel primo bimestre le immatricolazioni delle marche italiane ammontano a 142.971 unità (-6,6%) con una quota di penetrazione del 6,5% (6,4% a gennaio-febbraio 2019). In un contesto di non piena emergenza Coronavirus solo i Gruppi Hyundai (+1,1%), BMW (+3,1%) e Toyota (+11,5%) hanno registrato trend positivi. Le marche di auto vendute in Europa che hanno registrato numeri positivi (al di là del bilancio complessivo del Gruppo cui appartengono) sono: Porsche (+65%); Seat (+9%); DS (+104%); Kia (+1,6%); Lexus (+48,2%).