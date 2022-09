Auto nuove: i sistemi di sicurezza fondamentali per Global NCAP

Vendere auto nuove con dotazioni minime variabili non aiuta la sicurezza stradale: Global NCAP esorta le nazioni unite ad adottare standard comuni

Ogni anno muoiono 1,2 milioni di persone a causa di incidenti stradali nel mondo, mentre 50 milioni restano feriti. Sono dati spaventosi, che il consorzio Global NCAP ha riportato nella Global NCAP Fleet Guide 2022 – 2023. Una forte spinta alla sicurezza stradale l’hanno data i veicoli nuovi più sicuri e dotati di sistemi di sicurezza attiva e passiva. Ecco quali secondo Global NCAP non dovrebbero mancare.

L’EUROPA È AVANTI SULLA DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER AUTO PIU’ SICURE

La probabilità di sopravvivere a un incidente stradale cresce tanto quanto la sicurezza garantita dal veicolo in cui ci si trova. Da un lato la sicurezza passiva e attiva delle nuove auto ha fatto enormi progressi, grazie alla spinta dei crash test indipendenti. Dall’altro però esiste ancora un’abissale differenza nelle dotazioni delle auto nuove vendute nei vari mercati (vedi ad esempio il confronto VW – Honda in America Latina):

– dal 2022 in Europa sono obbligatori gli ADAS su auto e furgoni di nuova omologazione;

– gli Stati Uniti sono abbastanza indietro sull’obbligo degli ADAS e l’adozione dell’AEB è avvenuta solo su base volontaria dei Costruttori;

– entro il 2030, l’obiettivo proposto alle nazioni unite è raggiungere il 100% dei veicoli prodotti, venduti o importati, sia nuovi che usati con alti livelli di sicurezza.

AUTO SIMILI MA MENO SICURE PER TAGLIARE I COSTI: IL CASO HONDA

Global NCAP stima che nel 2030 il parco auto circolante nel mondo supererà 2 miliardi di veicoli e la crescita più evidente sarà registrata proprio nei mercati emergenti, dove serve maggiore impegno per la sicurezza stradale. Adottare standard di sicurezza comuni dovrebbe essere la prerogativa di tutti i Paesi, imponendo ai Costruttori dotazioni e caratteristiche minime. L’ha chiesto esplicitamente Stephan Brodziak, presidente di Latin NCAP: “meritiamo la stessa sicurezza che Honda offre ai consumatori in Giappone e in Europa”. Ed ora Global NCAP esorta le Nazioni Unite ad adottare una serie di raccomandazioni sulla dotazione di sicurezza standard e invita i consumatori e le società ad acquistare le auto e i veicoli commerciali più sicuri. Ecco i sistemi che non devono mancare sui nuovi veicoli secondo Global NCAP.

AUTO NUOVE PIU’ SICURE: DOTAZIONE MINIMA E REGOLAMENTI DI OMOLOGAZIONE

“Se possibile, scegli un’auto che ha cinque stelle (nei crash test, ndr) e mai meno di quattro stelle”, consiglia Global NCAP. La scelta è meno semplice quando un’auto importata non è ancora stata valutata dall’ente NCAP locale. In tal caso i risultati non sempre sono confrontabili tra auto vendute in mercati diversi. Global NCAP consiglia di accertarsi tramite il produttore che quel veicolo rispetti gli stessi standard dell’auto di cui si conosce l’esito del crash test in un altro Paese. I requisiti minimi di sicurezza dei veicoli sono stabiliti dai regolamenti riportati di seguito:

– Braking – Regolamento UN 13H;

– Seat belt – Regolamento UN 14;

– Safety belts and restraint systems – Regolamento UN 16;

– Frontal collision protection – Regolamento UN 94;

– Side collision protection – Regolamento UN 95;

– Pedestrian safety – Regolamento UN 127/GTR 9;

– Electronic stability control – Regolamento UN 140/GTR 8;

– ISOFIX – Regolamento UN 145;

– Side Pole Impact Protection – Regolamento UN 135;

– Advanced Emergency Braking Systems (dove previsto) – Regolamento UN 152;

– Intelligent Speed Assistance (dove previsto);

– Blind Spot Detection (dove previsto) – Regolamento UN 151;

– Lane Support Systems (dove previsto) – Regolamento UN 157.

I sistemi di sicurezza, in aggiunta alla conformità dei regolamenti precedenti, che non devono mancare su un’auto sicura nuova o usata sono:

– cinture a 3 punti in tutti i posti a sedere;

– promemoria cintura di sicurezza in tutti i posti a sedere;

– almeno due airbag frontali e due airbag laterali per busto e testa;

– controllo elettronico della stabilità (ESC);

– sistemi di protezione dei pedoni;

– sistemi di limitazione della velocità (Intelligence Speed ​​Assistance);

– frenata di emergenza autonoma (AEB);

– rilevamento di punti ciechi;

– sistema di supporto corsia;

– ISOFIX per il montaggio dei seggiolini auto.