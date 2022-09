Honda WR-V: deludente nei crash test Latin NCAP con 1 sola stella

La sicurezza della Honda WR-V è deludente nei crash test Latin NCAP: solo 2 airbag ed ESC non bastano

Il crash test Latin NCAP di settembre mostra che anche nei mercati meno sensibili alla sicurezza delle auto, i Costruttori si impegnano di più nel progettare veicoli più sicuri in grado di ottenere 5 stelle Latin NCAP, come la VW Nivus. Ma con deludenti risultati sulle auto destinate anche al mercato indiano, come la Honda WR-V.

LATIN NCAP CHIEDE LA STESSA SICUREZZA PER TUTTI

La Volkswagen Nivus (VW Taigo in Europa) è una piccola crossover costruita su piattaforma MQB A0 specificamente per l’America latina, con elevati standard di sicurezza. All’estremo opposto c’è la Honda WR-V, dello stesso segmento della VW, sempre prodotta in Brasile ma anche per il mercato indiano e quindi con una dotazione molto scarna. “È molto promettente che alcuni produttori come Volkswagen stiano già includendo tecnologie avanzate di assistenza alla guida con una quota maggiore della loro percentuale sulle vendite”, ha dichiarato Stephan Brodziak, presidente di Latin NCAP. “Chiediamo con forza a Honda di migliorare le prestazioni di sicurezza delle auto popolari vendute nella nostra regione, meritiamo la stessa sicurezza che Honda offre ai consumatori in Giappone e in Europa”.

CRASH TEST VOLKSWAGEN NIVUS

Il crash test Latin NCAP della Volkswagen Nivus mostra i positivi effetti di una dotazione di sicurezza migliorata. Le 5 stelle in sicurezza sono direttamente legate ai 6 airbag (frontali, laterali e laterali per la testa) e di controllo elettronico della stabilità (ESC). Il punteggio nelle singole valutazioni mostra un ottimo risultato nella protezione degli occupanti:

– occupante adulto, 92,47%;

– occupante bambino 91,57%;

– protezione pedoni e ciclisti 48,74%;

– safety assist, 84,95%.

Latin NCAP ha considerato anche che il 50% del volume delle vendite del Nivus inAmerica latina è dotato di frenata automatica AEB. “Tutti i sistemi di serie hanno mostrato buone prestazioni consentendo al Nivus di raggiungere 5 stelle. Ci si aspettava che la protezione dei pedoni mostrasse risultati migliori e che l’AEB per pedoni e ciclisti fosse di serie. I sistemi ADAS come Blind Spot Detection (BSD), Lane Support Systems (LSS) e Road Edge Detection (RED) sono di serie sulla gemella Volkswagen Taigo per l’Europa, mentre sono solo optional per alcune versioni in America Latina”.

CRASH TEST HONDA WR-V

La Honda WR-V è prodotta come la Nivus in Brasile ed è destinata ai mercati sudamericano e indiano. La dotazione è ridotta all’osso: due airbag frontali ed ESC di serie, motivo per cui ha ottenuto una stella nel crash test per i punteggi molto bassi:

– occupante adulto, 41,03%;

– occupante bambino, 40,66%;

– protezione pedoni e ciclisti, 58,82%;

– safety assist, 48,84%.

“La mancanza di airbag laterali a tendina di serie ha limitato il punteggio ottenuto nella protezione per adulti. Le cinture di sicurezza non soddisfano i requisiti NCAP relativi alle normative UN o FMVSS. La mancanza dell’interruttore di disattivazione dell’airbag del passeggero (per il trasporto dei bambini in auto sul sedile davanti, ndr) spiega il punteggio basso per la protezione dei piccoli. Tuttavia la protezione passiva dei pedoni è buona e anche le prestazioni dell’ESC erano accettabili”.