Auto nuove, a novembre -31% di immatricolazioni rispetto al 2019

A novembre 2021 il 64% di immatricolazioni di auto nuove è dei privati e meno di 1 auto su 5 è diesel. I dati del bilancio in Italia

Il mercato auto in Italia non arresta la sua discesa: le immatricolazioni di auto nuove a novembre 2021 risultano in calo anche rispetto al mese di novembre 2020 in piena pandemia. Meno di 2 auto nuove su 10 sono diesel, mentre continua la corsa, seppure rallentata dalla crisi dei componenti, delle auto elettrificate. Ecco tutti i numeri riportati dall’UNRAE.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A NOVEMBRE 2021 GUIDATE DAI PRIVATI

A novembre le immatricolazioni di auto nuove sono 104.478 in calo del 24,6% rispetto alle 138.612 unità del 2020 e del -30,8% rispetto al 2019. Nei primi 11 mesi dell’anno, il mercato ha perso 400.000 immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2019 (-22,8% con 1.371.166 immatricolazioni). E’ l’analisi dell’Associazione dei Rappresentanti Autoveicoli Esteri che chiede al Governo una strategia strutturale e pluriennale orientata al rinnovamento del parco circolante. La struttura del mercato per clienti a novembre 2021 è così suddivisa:

– privati, 64% immatricolazioni di auto nuove;

– noleggio a lungo termine, 18% di immatricolazioni;

– noleggio a breve termine, 1,4% di immatricolazioni;

IMMATRICOLAZIONI AUTO A NOVEMBRE 2021 PER ALIMENTAZIONE

Le immatricolazioni auto a novembre 2021 per alimentazione testimoniano la continua contrazione di benzina e diesel al 26,9% e 19% di quota (nel 2021 si fermano rispettivamente al 29,9% e 22,7%). Mentre il resto delle immatricolazioni di auto nuove è costituito da:

– Gpl, 9,2% (7,3% negli 11 mesi)

– Metano, 1,8% (2,2% di gennaio-novembre 2021)

– Ibride, 31,4% di quota a novembre 2021;

– Plug-in, 5,2% di quota (4,6% negli 11 mesi);

– Elettriche, 6,5% a novembre 2021 e 4,4% da inizio anno.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ANFIA ANFIA

IMMATRICOLAZIONI AUTO A NOVEMBRE 2021: LA TOP 10 DEI MODELLI PIU’ VENDUTI

Tra le auto nuove immatricolate a novembre 2021, il Gruppo Stellantis è in testa con circa il doppio delle vendite rispetto al Gruppo Volkswagen e il triplo su Renault Group. La Top 10 dei modelli più venduti in Italia è saldamente guidata da Fiat Panda e Lancia Ypsilon, ma alle loro spalle si rimescolano le posizioni con l’ingresso della Toyota Yaris Cross. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ANFIA ANFIA