Auto nuove a gennaio 2022: il 43% sono elettriche e ibride

Oltre 1 auto nuova su 2 venduta a gennaio 2022 in Italia è ad alimentazione alternativa: ecco i dati del bilancio e la Top 10

Le auto nuove vendute a gennaio 2022 sono per oltre il 50% motorizzazioni ad alimentazione alternativa. Le immatricolazioni auto in Italia sono 107.814 immatricolazioni (-19,7% rispetto a gennaio 2021 e -30,8% su gennaio 2020). Tra le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2022, la Fiat Panda Hybrid doppia il secondo modello più richiesto della Top 10 generale.

INDUSTRIA AUTOMOTIVE IN ITALIA: 70 MILA POSTI A RISCHIO

Il mercato auto in Italia in forte rallentamento accende i campanelli d’allarme delle associazioni della filiera automotive che vedono nell’incertezza degli ecoincentivi un pericoloso rischio per le aziende italiane. “Mi preme evidenziare che non sono ulteriormente procrastinabili la definizione e l’avvio di un piano di politica industriale dedicato alla transizione della filiera automotive”, afferma Paolo Scudieri, Presidente dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. “Un processo che, se non adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre 70.000 posti di lavoro persi”.

LE IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE IN ITALIA A GENNAIO 2022

Le immatricolazioni di auto nuove a gennaio 2022 confermano la contrazione delle vendite a Benzina (-39,1% e 27,4% in quota), mentre le Diesel si riducono del 44,2% (sono il 18,5% in volumi), rispetto al primo mese del 2021. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa invece sono il 54,1% del mercato di gennaio e crescono del +16,8%. Le auto elettrificate rappresentano il 43,5% del mercato di gennaio con questi andamenti:

– Ibride non ricaricabili, + 14,6% e 34,9% in volumi;

– Ibride ricaricabili, +50,3% e 5,2% in volumi;

– Elettriche, + 45,7% e 3,4% in volumi;



LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE IN ITALIA A GENNAIO 2022

Tra le auto nuove più vendute in Italia a gennaio 2022, Fiat Panda e Lancia Ypsilon occupano, rispettivamente, primo e quarto posto nel segmento Mild Hybrid 48V. La Fiat 500 invece è al sesto posto nella classifica relativa ai modelli ibridi, mentre la Fiat 500 elettrica cede il passo alla più economica Dacia Spring (ha preso 1 sola stella Euro NCAP) che si conferma l'auto elettrica più venduta in Italia a gennaio 2022.