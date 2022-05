Auto nuova: l’80% degli acquirenti valuta auto con almeno 4 stelle

Secondo un'indagine inglese, circa l'80% degli automobilisti valuta l'acquisto di un'auto nuova considerando solo i modelli con almeno 4 stelle nei test di sicurezza

Nella scelta dell’auto nuova da acquistare anche il fattore sicurezza gioca un ruolo chiave. Poter guidare un’auto sicura ed in grado di offrire una buona resistenza in caso di incidente è un fattore sempre più importante. Anche la presenza di dispositivi in grado di assistere l’automobilista durante la guida, riducendo i rischi, è un parametro da non sottovalutare. Come riporta Insight, un recente sondaggio di WhatCar ha chiesto ad un campione di automobilisti del Regno Unito di definire l’impatto del fattore sicurezza nella scelta della nuova auto da acquistare. Una percentuale rilevante di automobilisti ha confermato di considerare con attenzione il risultato del test Euro NCAP nella scelta della vettura. In particolare, 4 intervistati su 5 hanno dichiarato che non intendono acquistare un’auto con meno di 4 stelle (su 5) nel crash test Euro NCAP.

IL FATTORE SICUREZZA INCIDE NELLA SCELTA DELL’AUTO DA ACQUISTARE

Anche gli automobilisti danno un peso significativo alla sicurezza che, quindi, non è solo una richiesta da parte degli enti indipendenti. Ricordiamo che proprio grazie ai crash test Euro NCAP, i Costruttori auto hanno progettato veicoli sempre più sicuri negli anni. Nella scelta dell’auto, come conferma l’indagine di WhatCar, la sicurezza gioca sempre di più un ruolo chiave. La presenza di un ente terzo ed indipendente in grado, tramite rigorosi test, di offrire informazioni dettagliate sul livello di sicurezza di un veicolo immesso sul mercato diventa sempre più importante. In quest’ottica, quindi, i test Euro NCAP rappresentano un parametro fondamentale per tutti gli automobilisti che intendono includere il fattore sicurezza tra i criteri per la scelta dell’auto da acquistare.

I RISULTATI DELL’INDAGINE: LA SICUREZZA CONTA SEMPRE DI PIU’ NELLA SCELTA DELL’AUTO

Secondo i risultati dell’indagine, l’80% dei potenziali acquirenti escluderebbe dai modelli da acquistare le auto con meno di 4 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Questo dato conferma come una fetta rilevante di automobilisti non è disposta a scendere a troppi compromessi sulla sicurezza. Modelli molto economici, infatti, spesso non si avvicinano neppure alle quattro stelle. I dati del sondaggio, relativo alle preferenze degli automobilisti britannici, confermano come compromessi sulla sicurezza siano sempre meno accettati dai potenziali acquirenti di nuove vetture. Da notare, inoltre, che poco più del 12% degli automobilisti sarebbe disposto a scendere fino alle 3 stelle Euro NCAP ma non oltre. Una piccola fetta del campione considerato dall’indagine si mostra favorevole alla scelta di un’auto poco sicura. Quasi il 4% degli intervistati, infatti, è pronto a valutare l’acquisto di un’auto con 0 stelle Euro NCAP.

ANCHE CHI ACQUISTA UN’AUTO USATA CONSIDERA LA SICUREZZA

Il fattore sicurezza incide anche nell’acquisto di un’auto usata. In questo caso, infatti, più del 60% dei potenziali acquirenti di un’auto usata si dice pronto ad escludere tra i modelli da valutare quelli che hanno ottenuto meno di 4 stelle nei test di sicurezza. Puntare su di un’auto usata, quindi, per 3 automobilisti su 5 non significa rinunciare ad un buon livello di sicurezza.

– Oltre il 26% del totale, inoltre, si dice disposto a scendere fino a 3 stelle per poter acquistare un’auto usata. Anche in questo caso c’è una fetta di automobilisti che non tiene in considerazione la sicurezza;

– Più del 5% del campione, infatti, è pronto ad acquistare un’auto che ha ottenuto 0 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP.

LA PROTEZIONE DAGLI URTI E LE TECNOLOGIE DI SICUREZZA HANNO LA STESSA IMPORTANZA

I test Euro NCAP prendono in considerazione diversi fattori nella valutazione della sicurezza di un’auto, garantendo un’analisi molto approfondita sulle reali capacità del veicolo testato. Per il 69% degli intervistati, quindi, la protezione in caso di collisione e la presenza di tecnologie di sicurezza hanno la stessa importanza. Da notare, invece, che il 23% degli automobilisti dà più importanza alla protezione in caso di collisione che alla presenza di dispositivi e tecnologie in grado di incrementare la sicurezza di un veicolo, anche assistendo l’automobilista e prevenendo i rischi di incidente.

SOLO 3 AUTOMOBILISTI SU 10 CONOSCONO IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA PROPRIA AUTO

L’indagine evidenzia un altro interessante elemento nel rapporto tra automobilisti e sicurezza. Nonostante il peso dato alla sicurezza nella valutazione dell’auto da acquistare, infatti, solo il 31% degli intervistati conferma di conoscere il punteggio ottenuto dal proprio veicolo nel test Euro NCAP. Questo dato potrebbe essere collegato al fatto che il fattore sicurezza ha acquisito soltanto negli ultimi anni un certo peso nella scelta dell’auto da acquistare. Per il futuro, come confermano i risultati dell’indagine, nell’acquisto di un’auto (nuova o usata) il risultato dei test di sicurezza avrà un’importanza sempre maggiore.

LE 4 STELLE EURO NCAP SONO ALLA PORTATA DI QUASI TUTTE LE AUTO

Considerando gli ultimi due anni e mezzo, il database Euro NCAP ci mostra pochi modelli che hanno ottenuto meno delle quattro stelle su cinque, richieste dall’80% degli automobilisti coinvolti dall’indagine. In totale, infatti, ci sono solo 17 modelli ad aver conseguito un risultato inferiore alle 5 stelle negli ultimi 3 anni. La maggior parte dei Costruttori presenti in Europa segue con attenzione i parametri Euro NCAP e riesce a realizzare modelli in grado di superare, senza troppi problemi, i test di sicurezza conquistando un punteggio elevato per la protezione di occupanti e pedoni in caso d’incidente.