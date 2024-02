Auto nuova: concessionaria non fondamentale per 1 italiano su 3

L’acquisto di un’auto nuova per gli italiani è un processo che poggia su criteri chiave, quali la qualità del prodotto, la sua durata nel tempo e l’affidabilità, oltre alla convenienza del prezzo o del finanziamento. Questi aspetti, insieme alla reputazione del brand sul mercato, determinano le preferenze dei consumatori nella ricerca del veicolo ideale. Un dato significativo emerso dalla recente indagine condotta da Areté è che quasi il 30% degli italiani è pronto all’acquisto online, rinunciando all’approccio tradizionale in concessionaria.

LA RILEVANZA DELLA REPUTAZIONE DEL MARCHIO E DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO

L’indagine evidenzia il ruolo predominante della reputazione del Brand auto sul mercato, con il 90% dei partecipanti che riconosce l’importanza di questo elemento nella loro decisione d’acquisto. Tale consapevolezza porta i consumatori a ricercare informazioni dettagliate sul brand prima di procedere con l’acquisto.

Inoltre, il 73% del campione colloca l’offerta finanziaria e la qualità del prodotto come fattori primari nella scelta dell’auto, sottolineando l’attuale focalizzazione sulla qualità complessiva del bene rispetto a criteri estetici e prestazionali.

L’ASSISTENZA POST-VENDITA: UN ELEMENTO DETERMINANTE PER GLI ACQUIRENTI

Un altro aspetto rilevante emerso dall’indagine è l’importanza attribuita dall’80% degli intervistati alla valutazione del servizio di assistenza post-vendita. La richiesta di un’assistenza efficiente e tempestiva per tagliandi e riparazioni riflette l’attenzione dei consumatori all’esperienza complessiva di acquisto e possesso del veicolo. Questo sottolinea la crescente consapevolezza dei consumatori nei confronti dei servizi post-vendita offerti dalle case automobilistiche.

L’EMERGERE DEL MERCATO DIGITALE E LE IMPLICAZIONI PER LE CASE AUTOMOBILISTICHE

Un dato significativo che emerge dall’indagine è la crescente propensione degli italiani all’acquisto online di auto, con il 30% degli intervistati che si dichiara pronto ad adottare questa modalità nel prossimo futuro. Questo trend, non influenzato dall’età dei consumatori, rappresenta una sfida significativa per le case automobilistiche e richiede una ridefinizione delle strategie di vendita.

È essenziale che le aziende del settore comprendano e si adattino a questa evoluzione del mercato, in cui i player cinesi assumono un ruolo sempre più rilevante. La rappresentazione accurata dei valori distintivi del marchio potrebbe diventare un fattore chiave per attrarre i consumatori in un mercato sempre più competitivo e dinamico.