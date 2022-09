Auto intestate a under 25: in Italia quasi dimezzate in 10 anni

Diminuiscono le auto intestate agli under 25: in Italia sono quasi dimezzate in 10 anni mentre quella fascia di popolazione è rimasta pressoché stabile

Quante auto intestate a under 25 ci sono in Italia? Circa 590 mila nel 2021, un numero apparentemente considerevole ma che in realtà la dice lunga sulla perdita di status dell’auto presso i più giovani e sulla loro indipendenza economica (che non c’è). Dieci anni fa infatti, nel 2011, le auto di proprietà degli under 25 erano quasi il doppio, ossia oltre 1 milione. Significa che nell’ultimo decennio c’è stato un calo del 43% a fronte della fascia di popolazione 18-25 che nello stesso periodo è rimasta sostanzialmente stabile, diminuendo solamente del 3%.

AUTO INTESTATE A UNDER 25: MOLTI GIOVANI NON PRENDONO NEMMENO LA PATENTE

Insomma, secondo la ricerca di Segugio.it ai più giovani l’auto piace sempre meno (o comunque riescono a farne a meno), e quei pochi a cui piace non riescono ad acquistarla perché non se la possono permettere. Ad esempio (dato che deve far molto riflettere) nel mese di agosto 2022 tra gli under 25 solo il 53% ha preso la patente a 18 anni, mentre l’80% degli over 50 l’ha presa non appena è diventato maggiorenne.

PERCHÉ I PIÙ GIOVANI GUIDANO MENO?

Guidare un’auto, quindi, non è più simbolo di emancipazione come lo è stato per le generazioni precedenti: merito (o colpa, a seconda dei punti di vista) della crescente sensibilità ambientale che riguarda soprattutto le fasce più giovani, delle rigide limitazioni alla circolazione di mezzi vecchi e inquinanti che in passato costituivano spesso le prime vetture possedute dai neopatentati e, perché no, delle molteplici opportunità di mobilità alternativa, come i veicoli in sharing (auto e moto ma anche bici, monopattini, ecc.), che hanno reso non più imprescindibile, anzi quasi inutile, l’auto di proprietà.

AUTO INTESTATE A UNDER 25: POCHI SE LE POSSONO PERMETTERE

E poi, diciamola tutta, quanti under 25 in Italia hanno la forza economica di acquistare un’auto pagandola di tasca propria? Sotto quest’aspetto i numeri sono terrificanti: dal 1981 al 2021 il numero di occupati sotto i 25 anni è sceso del 68%, passando da oltre 3 milioni a 1 milione, mentre il numero di occupati totali nello stesso periodo è cresciuto dell’11%. A ciò si aggiunge un calo dei redditi medi percepiti dai giovani intorno al 30% tra il 1975 e il 2019, secondo stime effettuate dall’Inps. Non sorprende quindi che l’Italia sia uno dei Paesi in Europa con la più alta percentuale di giovani under 30 che vive ancora con i genitori, l’85,4%, contro il 67,1% della media europea. È dunque evidente il motivo per cui i giovani facciano fatica a sostenere i costi di gestione di un’auto, a cominciare dal prezzo dell’assicurazione.