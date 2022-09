Auto connesse: il 25% dei proprietari ha problemi all’infotainment

I sistemi infotainment e multimediali creano almeno un quarto dei problemi totali alle nuove auto connesse: lo rivela un’indagine di JD Power

La tendenza dei Costruttori auto è sempre più orientata a realizzare nuovi modelli con grandi display e sistemi infotainment che rendono le auto connesse. Dà un aspetto più tecnologico agli interni che piace ai potenziali acquirenti. Almeno finché non iniziano a verificarsi anomalie di funzionamento. Il 25% di tutti i problemi lamentati dai proprietari di auto nuove riguarda infatti malfunzionamenti a connettività e sistemi infotainment. Ecco i brand con più problemi a connettività, multimedia e infotainment secondo lo studio JD Power.

L’INDAGINE JD POWER SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI CONNESSI DELLE AUTO NUOVE

“Le case automobilistiche e le aziende tecnologiche stanno lavorando insieme per creare sistemi di infotainment, ma nessuno dei due si sta assumendo responsabilità poiché la soddisfazione è chiaramente in declino”, ha affermato Ashley Edgar, direttore senior della valutazione globale dei fornitori automobilistici e della mobilità. Lo studio sulla qualità e la soddisfazione dei sistemi infotainment di JD Power si basa sulle risposte di 84.165 acquirenti e locatari americani che sono stati intervistati tra febbraio e maggio 2022, dopo 90 giorni di proprietà del veicolo nuovo.

AUTO CONNESSE: AUMENTANO I PROBLEMI CON ANDROID E APPLE

Il problema più frequente lamentato dai proprietari di auto nuove riguarda la connettività, con Android Auto e Apple CarPlay. Il punteggio di gradimento è espresso in PP100 (problemi per ogni 100 veicoli), quindi minore è la media, maggiore è la soddisfazione dei clienti per quel modello o Brand. I problemi con Android Auto ed Apple Car Play si verificano 5,8 volte ogni 100 auto vendute (5,8 PP100), in aumento di 2,2 dal 2020; JD Power sottolinea che è il maggiore della categoria. Anche le applicazioni smartphone OEM per controllare e gestire il veicolo o i servizi a distanza non funzionano sempre al meglio. Sono stati registrati in media 5,3 PP100, in aumento di 1,4 PP100 dal 2021 e 1,3 PP100 dal 2020. “Semplificare i sistemi infotainment e concentrarsi sulla connettività tramite smartphone e applicazioni OEM sarebbe un buon inizio per migliorare la soddisfazione dei clienti”, afferma Edgar.

AUTO CONNESSE E SISTEMI INFOTAINMENT PIÙ AFFIDABILI

Tra i brand e i modelli di auto connesse che sono risultate più affidabili nell’indagine, JD Power ha individuato per le rispettive categorie:

– Nissan Murano (917, come punteggio di gradimento in millesimi);

– Chevrolet Corvette (927);

– Ford Bronco Sport (913);

– Lexus IS (926).

I sistemi infotainment più affidabili risultano essere realizzati dalle seguenti aziende:

– Bosch (917);

– Alpine Electronics (927);

– Flextronics (913).