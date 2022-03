Auto Cabrio 2022: 10 modelli a partire da 20.650 euro

Quali auto cabrio si possono comprare nel 2022 con un prezzo fino a circa 60 mila euro? Ecco i 10 modelli più convenienti

La primavera è ufficialmente arrivata e come ogni anno torna la voglia di guidare con il vento tra i capelli almeno fino al prossimo autunno. Ecco perché abbiamo individuato 10 modelli di Auto Cabrio 2022 con il prezzo più basso in vendita in Italia.

COMPRARE UN’AUTO CABRIO NEL 2022: AFFARE O RISCHIO?

Il mercato auto cabrio 2022, non si può certo dire così fibrillante come per SUV e Crossover, ma al cuore non si comanda e l’ebbrezza di viaggiare senza un tetto sulla testa può non avere prezzo. In effetti un prezzo ce l’ha eccome e per alcuni modelli può superare anche 100.000 euro. Motivo per cui, tralasciando i compromessi che comporta possedere un’auto cabrio, è bene valutare con attenzione se comprare un’auto nuova o un buon usato garantito. Secondo le rilevazioni di Car Industry Analysis infatti il volume di auto cabrio nuove vendute in Europa è progressivamente diminuito dall’1,5% di market share nel 2000 allo 0,7% nel 2021. Andamento simile riguarda anche le coupé (da 2,1% allo 0,6%), vedi l’immagine allegata qui sotto. Potrebbe essere piuttosto rischioso quindi investire in un modello costoso in ragione dell’andamento del mercato. Nonostante i volumi molto diminuiti però l’offerta di modelli di Auto Cabrio 2022 non manca.

PREZZI AUTO CABRIO 2022

Nell’elenco qui sotto abbiamo raccolto le Auto Cabrio 2022 in vendita ordinate per prezzo, esclusi eventuali sconti del venditore. E’ opportuno far notare che nella categoria delle auto cabrio spesso finiscono i più svariati modelli che prevedono un tetto non fisso, in tela o rigido. Nel paragrafo successivo spieghiamo nel dettaglio quante e quali tipologie di auto cabrio esistono.

– Fiat 500C 1.0 Hybrid Dolcevita: prezzo 20.650 €;

– Abarth 595C: prezzo 27.100 €;

– smart fortwo cabrio EQ: prezzo 27.800 €;

– MINI One Cabrio: prezzo 29.650 €;

– Mazda MX-5 SKYACTIV-G: prezzo 31.257 €;

– Fiat 500 elettrica Cabrio: prezzo 32.900 €;

– Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.0 TSI: prezzo 34.200 €;

– BMW Z4 Roadster sDrive20i: prezzo 43.370 €;

– Audi TT Roadster 40 TFSI: prezzo 47.100 €;

– Mercedes-Benz C 180 Cabriolet 9G-TRONIC: prezzo 67.600 €;

AUTO CABRIO, SPIDER, ROADSTER E TARGA: QUALI DIFFERENZE

Per chiarire meglio le differenze tra i modelli di auto che generalmente sono tutti indicati come cabrio, riportiamo di seguito le definizioni attribuite dall’Automobile Club Tedesco alle singole categorie:

– Cabrio o decappottabile: si riferisce in genere a tutti i veicoli scoperti con due porte, quattro posti e un piccolo bagagliaio;

– Convertibile: modelli che derivano da auto con tetto in acciaio tradizionale, ma con il tettino realizzato in alluminio, vetro, acciaio, tessuto, plastica o pelle asportabile;

– Spider o Roadster: sono auto sportive aperte a due posti;

– Targa: allestimento poco diffuso rispetto al passato che permette di trasformare un’auto coupé in una spider rimuovendo la parte centrale del tetto rigido. Alcuni modelli sono particolarmente apprezzati per questa particolarità, come la Mazda MX-5, la Lotus Elise, Chevrolet Corvette, Lamborghini Aventador Roadster e Porsche 911 Targa, etc.