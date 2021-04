Auto aziendale metano: vantaggi e svantaggi, pro e contro

C’è anche l’auto aziendale metano tra le opzioni a disposizione per arricchire la flotta interna. Ma quali sono vantaggi e svantaggi?

L’interesse nel dotare la propria flotta con uno o più modelli di auto aziendale metano trova le sue basi in ragioni ben precise. Si tratta infatti di una soluzione che presenta vantaggi che vanno al di là dell’aspetto economico. Nella valutazione della convenienza delle auto a metano per un’azienda e i suoi lavoratori bisogna però considerare anche gli svantaggi. La decisione sull’opportunità di investire nelle auto a metano è dunque personale e tiene conto di una serie di considerazioni dal peso variabile azienda per azienda. Senza dimenticare che nel ventaglio delle scelte di motorizzazioni alternative, le auto a metano stanno adesso subendo la concorrenza di veicoli ibridi ed elettrici. Esaminiamo da vicino pro e contro delle auto aziendali a metano per farci un’idea più chiara.

PERCHÉ SCEGLIERE AUTO AZIENDALE METANO: I VANTAGGI

Andando alla ricerca dei vantaggi delle auto aziendali metano, è inevitabile che il primo riferimento sia proprio quello di carattere economico. Basta poco per rendersene conto: un pieno di metano costa molto meno di un pieno di benzina. Nonostante le oscillazioni dei prezzi, la differenza è sempre molto evidente. Un’azienda può così contenere i costi per ciascun veicolo della flotta e a fine anno il risparmio può essere davvero considerevole. A proposito di riduzione delle spese, le auto a metano sono spesso oggetto di agevolazione fiscali. Pensiamo ad esempio all’esenzione temporanea dal pagamento del bollo auto. A gestire l’imposta sono le singole Regioni e di conseguenza occorre consultare gli enti decentrati per sapere quali sono le facilitazioni fiscali. Un altro punto a favore delle auto aziendali a metano va cercato nelle maggiori possibilità di circolare nelle Zone a traffico limitato. In pratica, il lavoratore può spesso guidare senza restrizioni nel cuore delle città nonostante l’istituzione di blocchi del traffico per limitare le emissioni.

UN ALTRO PRO DELLE AUTO A METANO: L’IMMAGINE AZIENDALE

Un altro vantaggio spesso sottovalutato delle auto aziendali a metano è la riduzione dell’impatto sull’ambiente. Tradotto in altri termini, significa per le aziende migliorare la propria immagine all’esterno. In un’epoca in cui la sensibilità per l’ambiente è aumentata, l’auto aziendale alimentata a metano è un vero e proprio biglietto da visita della propria visione.

PERCHÉ NON SCEGLIERE AUTO AZIENDALE A METANO: GLI SVANTAGGI

Non è tutto è evidentemente perfetto nel mondo delle auto aziendali a metano. Accanto ai vantaggi, azienda e lavoratore devono mettere in conto anche alcuni svantaggi. A iniziare da quelli derivanti dall’esperienza di guida. Nonostante il graduale allargamento della rete di rifornimento, le stazioni di servizio di metano non sono così capillarmente diffuse. Non reggono il confronto con quelle di rifornimento di benzina e gasolio. Di conseguenza il guidatore deve pianificare con cura gli spostamenti per evitare di rimanere a corto di rifornimento. Certo, le auto a metano dispongono anche di un piccolo serbatoio per la benzina. Ma è proprio la capacità ridotta a invitare a non affidarsi al caso. Dal punto di vista prestazionale, le auto a metano sono mediamente meno performanti delle controparti con alimentazione monofuel a benzina e diesel, soprattutto se utilizzate a pieno carico. E il consumo di metano, a velocità più sostenute, può risultare molto rapido e dunque poco conveniente per l’azienda.

PRO E CONTRO AUTO AZIENDALE METANO

L’auto aziendale metano porta con sé pro e contro da non sottovalutare. Una completa riflessione sulla convenienza di questa soluzione non tiene conto solo dell’aspetto economico. A grandi linee, provando a sintetizzare i punti che abbiamo spiegato, questa opzione risulta più adatta nel caso in cui gli spostamenti del lavoratore siano frequenti e locali. In questo modo può infatti programmare al meglio spostamenti e rifornimento, senza temere eventuali provvedimenti di limitazione alla circolazione. Di contro, l’auto aziendale a metano potrebbe non essere congeniale per i lavoratori alle prese con lunghi spostamenti, anche su tratte autostradali. I limiti con cui deve fare i conti finiscono infatti per scontrarsi con le esigenze di semplicità e praticità. Come abbiamo accennato, con la diffusione delle ibride e delle elettriche, le aziende dispongono adesso di una più ampia possibilità di scelta di auto con motorizzazione alternativa che portano con sé parte dei vantaggi delle auto a metano fino a introdurne di nuovi.