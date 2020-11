Aumento Assicurazione dopo sinistro: la mappa dei costi 2020

L’aumento assicurazione dopo un incidente è in media di 270 euro: ecco la mappa dei costi 2020 e quanto si paga in ogni regione

L’aumento assicurazione dopo un sinistro non sempre è proporzionale al risarcimento riconosciuto dall’assicurazione. L’indagine di una nota piattaforma di preventivi online rivela la mappa dei costi 2020 dopo un incidente con colpa. Dal rapporto emerge che alcune regioni, in particolare Centro-Sud, sono più avvantaggiate a sfavore di altre più virtuose.

AUMENTO ASSICURAZIONE DOPO UN INCIDENTE

Lazio, Campania e Sicilia con un costo medio di sinistri alto, godono di aumenti assicurazione più bassi della polizza rispetto a regioni con aumenti maggiori ma con costo medio di sinistri inferiore. Trentino, Umbria, e Liguria ad esempio pagano molto più di regioni con una frequenza dei sinistri più alta. Prima però partiamo dal premio medio RC Auto nel 2019 nelle varie regioni italiane. Si va da un minimo di 300 euro in Valle d’Aosta fino ad un massimo di 526 euro in Campania. Questa differenza di prezzo è anche dovuta al diverso costo dei sinistri, dalla frequenza (ogni cento veicoli circolanti) e dall’importo medio del risarcimento. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RISARCIMENTO ASSICURAZIONE: IN MEDIA 4500 EURO

In Italia il costo medio del sinistro rimborsato è di circa 4.500 euro, con punte di quasi 6 mila euro in Calabria. Rispetto alla media nazionale di incidenti (5,9%), quindi ci si aspetterebbe un maggiore aumento dell’assicurazione nelle regioni dove avvengono più incidenti. Ma dai dati nella tabella qui sotto non è sempre così. Succede in Campania (8% dei sinistri, la più alta) dove l’assicurazione aumenta in media di circa 370 euro. Non succede in Lombardia, ad esempio, dove la frequenza dei sinistri è maggiore della Valle d’Aosta, ma l’aumento assicurazione è più limitato. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE REGIONI CON I COSTI ASSICURAZIONE PIU’ ALTI DOPO UN SINISTRO

In generale quindi, appare che i prezzi RC Auto sono più alti nelle regioni dove i sinistri sono più costosi con alcune regioni ben al di sopra o al di sotto della media. La Valle D’Aosta è la regione con l’aumento assicurazione più basso (22,6% o 245 euro), mentre in Trentino Alto Adige l’aumento arriva al 69,6% nonostante il costo medio del sinistro sia inferiore. La mappa dei costi 2020 si equilibra al Centro-Sud dove in alcune regioni come Lazio (40,8%), Campania (43,5%) e Sicilia (46,2%), l’aumento assicurazione è molto più influente sui costi di assicurazione auto dopo un sinistro, rispetto ad altre regioni.