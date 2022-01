Attenzione alla guida: quando non è (solo) questione di allenamento

Attenzione alla guida e tempi di reazione sono condizioni imprescindibili quando siamo al volante: ecco cosa cambia con la musica

Quando ci troviamo alla guida di un mezzo la capacità di rispondere rapidamente ai potenziali pericoli che si presentano può fare un’enorme differenza in termini di sicurezza e buona riuscita dello stesso. I tempi di reazione dipendono da fattori interni (abilità e condizioni intrinseche di ogni individuo) e esterni (condizioni della strada, fonti di distrazione). L’indagine di una compagnia assicurativa USA, in collaborazione con CX Lab, una società di consulenza specializzata nelle scienze comportamentali, ha individuato alcuni stimoli atti ad aumentare l’attenzione alla guida e ridurre la distanza di arresto.

LA MUSICA ALLA GUIDA: UN ALLEATO PREZIOSO O PERICOLOSO?

Ai 103 partecipanti è stato richiesto di rispondere ad un test per valutare i tempi di reazione alla percezione di un pericolo, immaginando di trovarsi alla guida. Tra le varie condizioni proposte vi era l’ascolto di un brano musicale. La musica (rap in particolare) si è dimostrata essere un valido alleato nella riduzione dei tempi di reazione e della conseguente distanza di arresto. A seconda del genere si può avere un effetto diverso sulla riduzione della distanza di frenata:

– Rap: – 15,49 metri;

– Techno: – 5,5 metri;

– Heavy Metal: – 3,16;

– Musica classica: – 2,79 metri;

– Jazz: – 1,29 metri;

Attenzione però! Se siete amanti del genere R&B non ascoltatela quando vi trovate alla guida! Si è visto, infatti, come il genere in questione aumenti il tempo di frenata di ben 4,24 metri! Dopo la musica rap sembrerebbe che avere dei passeggeri piccoli rumorosi possa ridurre di ben 13,49 metri la distanza di arresto del veicolo in caso di percezione di un pericolo alla velocità di 113 chilometri orari.

IL CAFFE’: IL POTERE DELL’ORO NERO

I risultati migliori sulla riduzione dei tempi di reazione alla guida sono stati ottenuti dalla caffeina. Il test è stato ripetuto in due condizioni:

– la prima senza particolari condizioni facilitanti;

– la seconda dopo che era stato chiesto ai partecipanti di assumere una tazza di caffè forte nei 20 minuti precedenti.

Nella seconda condizione i partecipanti riuscivano ad anticipare di 23,92 metri la distanza di arresto rispetto a coloro che non avevano assunto caffeina.

TEMPI DI REAZIONE ALLA GUIDA: UNA QUESTIONE DI GENERE

Le donne, infine, emergono come più attente rispetto agli uomini. La capacità di individuare rapidamente i pericoli permetterebbe loro di rispondere 690 millisecondi prima dei maschi. In termine di frenata questi millisecondi di anticipo si vanno a tradurre in 9,21 metri alla velocità di 48 chilometri all’ora, e più del doppio se la velocità passa a 113 k/h (- 21,48 metri). Se uniamo, poi, il dato precedente, secondo cui avere bambini rumorosi in auto ridurrebbe lo spazio di frenata di quasi 14 metri, rischiamo di trovarci di fronte a delle donne con migliori abilità e attenzione alla guida!

QUALE MIGLIOR ALLENAMENTO PER L’ATTENZIONE ALLA GUIDA?

Dallo studio si potrebbe concludere che, genere a parte, un buon mix di caffè, rap e bambini vivaci risolverebbero tutti i problemi di disattenzione, facendo tendere a zero i tempi di reazione e riducendo di molto lo spazio di arresto del veicolo. Troppo bello per essere vero. Seppure i risultati del presente studio ci fanno ben sperare, non possiamo dimenticare l’importanza del fattore umano. L’attenzione al volante, infatti, dipende anche e soprattutto da chi si trova alla guida: emozioni, pensieri, atteggiamenti e comportanti hanno un ruolo determinante nella capacità di rispondere rapidamente e efficacemente alla presenza di potenziali pericoli!