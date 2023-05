Assicurazioni auto: misure a favore dei clienti alluvionati

Le alluvioni che a maggio 2023 hanno colpito l’Emilia-Romagna e parte di Marche e Toscana hanno provocato lutti e devastazioni, con danni stimati in svariati miliardi di euro. Adesso per favorire la ripartenza occorre uno sforzo da parte di tutti, sia delle istituzioni (e infatti il Governo ha approvato un decreto-legge con le prime misure per la ricostruzione) che dei privati. Ad esempio il settore assicurativo si è già mosso per supportare i clienti delle zone alluvionate, attivato protocolli, piani e provvedimenti straordinari che prevedono proroghe, dilazioni, sospensione dei pagamenti e servizi di assistenza con numero verde dedicato. Scopriamo, di seguito, tutte le agevolazioni che riguardano le assicurazioni auto.

MISURE PER L’EMERGENZA EMILIA-ROMAGNA

Prima però, come già anticipato, ricordiamo che il Governo ha licenziato un decreto-legge ad hoc con i primi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza in Emilia-Romagna e nei territori di Marche e Toscana colpiti dalle alluvioni di maggio. Tra le misure adottate c’è la sospensione fino al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, il differimento per i Comuni e le Province del pagamento dei mutui nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti, la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni e un’una tantum fino a 3.000 euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività. Anche la Regione Emilia-Romagna ha previsto alcune agevolazioni tra cui il rinvio del pagamento del bollo auto.

ASSICURAZIONI AUTO: AGEVOLAZIONI PER I CLIENTI ALLUVIONATI

E veniamo adesso alle iniziative messe in atto dalle compagnie assicurative operanti in Italia per favorire i clienti che abitano nelle zone alluvionate, con focus specifico sulle assicurazioni auto, che è l’ambito di nostro interesse. Si tratta per lo più di proroghe e dilazioni dei pagamenti, non si esclude che ulteriori misure possano essere prese nei prossimi giorni.

Allianz:

il periodo di mora per le polizze auto a scadenza di rata intermedia è stato esteso da 15 a 60 giorni. Inoltre, per tutti i clienti auto di Allianz, Allianz Direct, Allianz Viva e UniCredit Allianz Assicurazioni che hanno sottoscritto la garanzia assistenza stradale, è stata attivata ‘l’assistenza in deroga’ che prevede l’invio di un carro attrezzi per recuperare i veicoli colpiti dall’alluvione, normalmente escluso dalla copertura.

Assimoco:

estensione del periodo di mora di 60 giorni per il pagamento dei premi assicurazione auto in scadenza dal 1° maggio al 31 ottobre 2023. Inoltre soccorso stradale, traino e/o demolizione delle auto dei clienti con garanzia assistenza chiamando il numero verde 800.25.71.14.

Axa:

decisa la sospensione delle azioni di recupero per rivalse e franchigie, mentre è stato esteso a 60 giorni il periodo di mora per tutte le polizze a scadenza, per le agenzie che si trovano nelle zone colpite dall’alluvione.

Crédit Agricole Assicurazioni:

sospensione del pagamento del rinnovo dei contratti di assicurazione auto ritenendoli validi per ulteriori 60 giorni dopo la loro naturale scadenza fino al 25 luglio 2023. Per la gestione dei sinistri attivata una task force dedicata raggiungibile al numero verde 800.088.292, oppure via e-mail all’indirizzo ugs@ca-assicurazioni.it.

Generali, Alleanza, Cattolica:

sospensione della polizza auto, cessazione del rischio in caso di distruzione del veicolo, proroghe e dilazioni del pagamento dei premi. Attivato il numero verde dedicato 800.867.222.

Groupama Assicurazioni:

estensione ai clienti dell’Emilia-Romagna impattati dall’alluvione di metà maggio della copertura legata all’assistenza auto, prevedendo il primo soccorso con il carro attrezzi anche in assenza di acquisto della garanzia eventi naturali. L’iniziativa è valida per le richieste di assistenza stradale causate dagli eventi del 15, 16, 17 e 18 maggio 2023 che perverranno entro il 31 maggio tramite il numero 800.71.39.74.

HDI Assicurazioni:

nelle polizze auto in scadenza dal 1° maggio 2023 il periodo di mora di 15 giorni si intende prorogato di ulteriori 15 giorni, terminando a 30 giorni (15 + 15). La misura vale sia per le scadenze annuali che per le scadenze delle rate infrannuali.

Itas Mutua:

estensione di 30 giorni del periodo di comporto delle polizze auto. Stabilito inoltre che il termine di denuncia dei sinistri causati dall’alluvione passa da 3 a 30 giorni dalla data dell’evento.

Reale Group:

per i clienti che ne fanno richiesta attraverso le agenzie, proroga del periodo di mora, con riferimento ai titoli aventi scadenza (comprese le scadenze infrannuali) successiva al 16 aprile 2023 per i rami auto (RCVT, RCVM e CVT), compresi i titoli di contratti che prevedono la sola componente CVT, estensione del periodo di mora, o del periodo di ultrattività della garanzia, a 30 giorni. Possibilità di richiedere attraverso Blue Assistance, l’invio del carro attrezzi per tutti i veicoli assicurati con garanzia assistenza: l’accesso a tale servizio sarà reso a titolo gratuito contrariamente a quanto solitamente avviene per danni da eventi naturali. Attivato il numero verde dedicato 800.084.80.

Sara:

proroga di 60 giorni dei termini per il pagamento dei premi assicurativi per tutti i contratti auto con scadenza compresa tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2023.

Vittoria Assicurazioni:

prorogati di 60 giorni i termini di pagamento per le rate intermedie delle polizze rami auto in scadenza dal 15 aprile 2023 al 4 maggio 2024. Inoltre per le polizze RC auto i cui contraenti risultano residenti nei Comuni alluvionati, sarà possibile derogare alle normali norme assuntive in caso di sospensione del rischio e in caso di sostituzione del veicolo per alienazione. In particolare sarà possibile sospendere il rischio con la semplice dichiarazione di distruzione del certificato assicurativo, in caso di sospensione non sarà richiesto il premio di 10,00 euro e infine sarà possibile la sostituzione con cambio della targa, con semplice dichiarazione del contraente che il veicolo sostituito risulta distrutto a seguito dell’evento alluvionale.

Zurich:

proroga del periodo di pagamento dei premi da 15 a 60 giorni per tutti i contratti auto con scadenza annuale e infra-annuale compresa fra il 4 maggio 2023 e 4 maggio 2024.