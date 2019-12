Assicurazione online: +6% dei costi RCA nel 2019

L’Assicurazione online è costata il 6% in più nel 2019: il costo delle polizze soccorso stradale, furto e incendio e cristalli sono aumentate di più rispetto al 2018

L’Assicurazione auto online è in molti casi vantaggiosa, ma nel 2019 i costi delle polizze stipulate sul web sono aumentati lievemente rispetto al 2018. La rilevazione viene da un portale di comparativi online secondo cui i prezzi dell’RCA online sono aumentati in media di 33 euro. Ecco nel dettaglio quali sono le polizze che hanno subito maggiori rincari sull’assicurazione online nel 2019.

ASSICURAZIONE RCA ONLINE: 33 EURO IN PIU’ NEL 2019

L’indagine sull’andamento dei prezzi dell’assicurazione online 2019, ha confrontato le tariffe 2019 rispetto al 2018 sia dei prezzi dell’RC auto obbligatoria, sia delle cosiddette polizze accessorie. Tra il 2018 e il 2019, il costo dell’assicurazione online per la sola responsabilità civile è passato da 556 a 589 euro. L’aumento del costo dell’assicurazione online coinvolge anche la polizza cristalli, il furto e incendio e il soccorso stradale. Rispetto al 2018 però si è registrato anche un aumento dei contratti di garanzie da rischi diversi, come l’investimento di animali selvatici (+88%).

ASSICURAZIONE ONLINE: 63% DEI CONTRATTI E’ KASKO

Il soccorso stradale è una delle garanzie che ha subito il maggiore rincaro (5 euro, +25% in media) con una variazione nella diffusione di +43%. Il costo del furto e incendio è aumentato in media da 91 a 112 euro (+23%), eppure con l’assicurazione online è stato scelto dal 31% di utenti in più rispetto al 2018. Rispetto al 2018, la polizza kasko subisce una variazione minimale di utenza (+1%) ma è anche la copertura accessoria più cara (in media 520 euro nel 2019). A livello nazionale il 63% degli automobilisti stipula una kasko con l’assicurazione online. Clicca sulla tabella qui sotto per vederla a tutta larghezza.

ASSICURAZIONE ONLINE E GARANZIE ACCESSORIE

La polizza cristalli nel 2019 è costata 8 euro in più (+20%) passando da 39 a 47 euro di differenza. L’assicurazione contro gli infortuni del conducente è aumentata di 6 euro da 37 a 43 euro (rincaro del 16%). L’aumento generale del costo assicurazione online riguarda anche i danni legati agli eventi naturali: tra il 2018 e il 2019 sono stati pagati 7 euro in più, da 57 a 64 euro (+13%). Tra le garanzie con la minore diffusione nel 2019 c’è la copertura contro vandalici e l’auto di cortesia (+37%), seguite da furto e incendio (+31%) e infortuni del conducente (+29 %).