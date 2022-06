Assicurazione auto Tesla: come funziona negli USA

L’assicurazione auto Tesla punta a rivoluzionare un business “incredibilmente inefficiente”. Ecco come funziona negli USA e quando arriverà in altri Paesi

L’assicurazione auto Tesla è nuovo modello di business basato su criteri molto diversi dal tradizionale bonus-malus: lo stile di guida del conducente anziché il numero di incidenti. Secondo Elon Musk le compagnie assicurative tradizionali comportano troppi passaggi dispersivi che non hanno nulla a che vedere con il profilo del contraente, ma impattano enormemente sui costi di assicurazione. Diversamente invece Tesla basa l’assicurazione sul punteggio di guida per incentivare l’efficienza ambientale e la sicurezza.

TESLA: L’ASSICURAZIONE AUTO TRADIZIONALE È INCREDIBILMENTE INEFFICIENTE

Tesla ha rivoluzionato il settore assicurativo promettendo fin dal lancio dei sistemi di assistenza alla guida, che un minore numero di incidenti avrebbe comportato un costo assicurazione minore. In Italia InsureMyTesla prevede una formula di assicurazione che non tiene ancora conto della reale condotta di guida, ma si basa sulla presenza degli ausili come l’Autopilot e la trazione elettrica. Sistemi spesso criticati dagli stessi clienti alle prese con le frenate fantasma. L’utilizzo dei dati delle black box da parte delle assicurazioni è stato al centro di accesi dibattiti, in nome della privacy. Anche negli USA però l’assicurazione Tesla è attiva solo in pochi Stati e stabilisce la classe di bonus-malus sul punteggio Safety Score di ogni utente. Secondo lo stesso Elon Musk, in una dichiarazione riportata da Bloomberg “Il settore delle assicurazioni auto è incredibilmente inefficiente. Ci sono così tante entità intermedie, dagli agenti assicurativi fino al riassicuratore finale, con una mezza dozzina di società che prende una fetta”.

COME FUNZIONA L’ASSICURAZIONE AUTO TESLA NEGLI USA

L’assicurazione auto Tesla che attribuisce un costo in base a quanto è ritenuto affidabile e sicuro il conducente, analizza diversi parametri:

– avvisi di collisione anteriori segnalati ogni 1.000 miglia;

– frenate brusche;

– sterzate aggressive;

– distanza di sicurezza;

– disinserimento forzato dell’Autopilot;

Il punteggio dell’assicurazione auto Tesla funziona grossomodo come i punti patente. Inizialmente viene dato il 90% di punteggio e questi punti possono aumentare o diminuire in base alla condotta di guida.

ASSICURAZIONE AUTO TESLA SUL PUNTEGGIO DI GUIDA: QUANDO IN EUROPA?

Questo modelllo assicurativo è attualmente in vigore attraverso un progetto pilota guidato dal CFO Tesla, Zachary Kirkhorn, in Arizona, Colorado, Illinois, Ohio, Oregon, Texas, Virginia e California. A quanto pare questa formula è stata fin da subito apprezzata al punto da rendere Tesla il secondo assicuratore nello stato del Texas. Prima che diventi un’offerta concreta a livello internazionale, Tesla ha intenzione di raggiungere una copertura di almeno l’80% degli Stati americani.