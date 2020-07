Assicurazione auto: quanto hanno risparmiato gli italiani con il lockdown?

Quanto hanno risparmiato gli italiani sull’assicurazione auto con il lockdown? 3 su 4 confidavano in uno sconto RC Auto maggiore

Un’indagine online ha domandato agli automobilisti quanto hanno risparmiato sull’assicurazione auto, rinnovandola nelle settimane precedenti al lockdown. In media il risparmio dichiarato è di 75 euro, ma per il 60% degli intervistati le Compagnie avrebbero potuto fare di più.

ASSICURAZIONE AUTO: TARIFFE RC AUTO GIÙ PER 4 SU 10

Gli italiani che hanno rinnovato l’assicurazione auto beneficiando del calo delle tariffe dopo il lockdown hanno risparmiato in media circa 75 euro. E’ quanto emerge da un’indagine di Nielsen Media Italia per Prima assicurazioni. Il risparmio dichiarato sull’RC Auto arriva anche a picchi di 100 euro, tuttavia, il calo dei prezzi è stato percepito soltanto da circa 4 automobilisti su 10 tra chi ha rinnovato la polizza. Secondo il sondaggio circa il 65,5% degli italiani si aspetta uno sforzo maggiore da parte delle assicurazioni.

ASSICURAZIONE AUTO: IL RISPARMIO MEDIO IN ITALIA CON IL LOCKDOWN

Dall’indagine emerge che solo il 42,2% ha percepito un risparmio rispetto alla tariffa RC Auto dell’anno precedente. Se la media di quanto hanno risparmiato gli italiani si attesta a 75,50 euro, il 32% degli intervistati dichiara di aver risparmiato oltre 100 euro sul premio Rc Auto. Per il 50% degli intervistati invece il risparmio sull’assicurazione è di circa 50 euro.

ASSICURAZIONE AUTO E RISPARMIO ATTESO DAGLI AUTOMOBILISTI

Se si guarda ai risparmi percentuali, gli automobilisti dichiarano in media di aver beneficiato di una riduzione del 18% sul prezzo della polizza RC Auto al momento del rinnovo. Nonostante ciò, per il 65,5% tra chi ha speso meno rispetto al premio che aveva pagato in precedenza, il taglio della tariffa è stato inferiore alle aspettative.