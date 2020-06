Assicurazione auto: prezzi in aumento a +11% dopo il lockdown

Risalgono i prezzi della RC auto dopo il lockdown: l’aumento dei prezzi assicurazione auto porta il costo medio a +11%

La fine del lockdown ha risvegliato un trend dei prezzi assicurazione auto in crescita: a maggio +11% per le auto, con un costo medio di 384 euro. Ecco i dati in dettaglio sui costi RC auto a maggio 2020.

ASSICURAZIONE AUTO: I PREZZI RC AUTO A MAGGIO 2020

Ad aprile 2020 si è assistita ad una diminuzione dei prezzi assicurazione auto e moto, come abbiamo spiegato dal report di un noto portale di preventivi online. L’indagine sul trend dei costi assicurativi in Italia, basato su migliaia di preventivi, mostra un orientamento capovolto dei costi RC auto a maggio 2020. L’aumento di +11% ha portato il costo medio dell’assicurazione auto a 384 euro, con punte positive e negative in alcune regioni.

ASSICURAZIONE AUTO: GLI AUMENTI DOPO IL LOCKDOWN

A maggio, con l’allentamento del lockdown e il progressivo ritorno a una situazione di normalità, i prezzi hanno cominciato a segnare rialzi rispetto ad aprile. Rispettivamente dell’11% per l’RC auto e del 9% per l’RC moto, seppure registrando ancora livelli significativamente più bassi rispetto a fine 2019, soprattutto per le due ruote. Il premio medio RC Auto di maggio 2020 è stato pari a 384 euro (-7,5% rispetto a fine 2019), quello moto invece 262 euro (-24% rispetto a fine 2019). Clicca sull’immagine qui sotto per vederla a tutta larghezza.

ASSICURAZIONE AUTO E CORONAVIRUS

Il premio RC auto medio lordo ad aprile era calato a 344 euro dai 415 euro di fine 2019 (-17%), mentre per le moto è passato da 344 euro a 240 euro (-30%). Una riduzione, motivata in primo luogo dalla drastica riduzione dei sinistri legata all’evidente calo del traffico stradale. La diminuzione dei sinistri e l’impossibilità di utilizzare l’auto durante l’emergenza Coronavirus, ha portato anche alla possibilità di sospendere l’assicurazione auto, ma non per tutti.