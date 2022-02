Stipula o rinnovo dell'assicurazione auto: per andare in agenzia serve il Green Pass? Scopriamo cosa cambia dal 1° febbraio 2022

Il 1° febbraio 2022 è il giorno in cui iniziano a prodursi gli effetti dell’articolo 3 comma 1 punto 1 lettera b) del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che aggiunge i pubblici uffici, i servizi postali, bancari e finanziari e gli esercizi commerciali nella lista dell’attività che richiedono, per accedervi, l’uso del Green Pass. Nei giorni scorsi abbiamo già spiegato le conseguenze di questo provvedimento su azioni piuttosto comuni per chi possiede in auto, come fare benzina o recarsi dal carrozziere, stavolta vediamo invece cosa cambia in materia di assicurazione auto: per andare in agenzia serve il Green Pass?

ASSICURAZIONE AUTO E GREEN PASS: COSA CAMBIA DAL 1° FEBBRAIO 2022

Il citato DL n. 1/2022, in deroga alla norma generale, ha deliberato di escludere dall’obbligo di Green Pass alcune attività necessarie per garantire il soddisfacimento di esigenze primarie ed essenziali, come per esempio i negozi di alimentari o le farmacie, demandando a un successivo DPCM, firmato lo scorso 21 gennaio, il compito di individuare tali attività. Tuttavia nell’elenco delle eccezioni non si fa alcun riferimento ai servizi finanziari, macro-categoria che ingloba anche i servizi assicurativi. Pertanto si deduce senza troppi margini di dubbio che l’obbligo di Green Pass dal 1° febbraio 2022 debba applicarsi anche ai clienti che si recano nelle agenzie fisiche delle assicurazioni, con i conseguenti obblighi di controllo (anche a campione) in capo agli agenti o ad altro personale incaricato.

Questa è anche la posizione di ANIA, Associazione nazionale imprese di assicurazione, e di ANAPA, l’Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione, che ha diramato apposita circolare.

GREEN PASS PER RECARSI IN AGENZIA: LE COSE DA SAPERE

Ovviamente è superfluo sottolineare che la novità riguarda solamente i clienti, visto che il personale lavoratore, in quanto tale, era già soggetto all’obbligo della certificazione verde. Inoltre precisiamo che:

– il Green Pass richiesto ai clienti è quello ‘base’, che si può ottenere anche mediante tampone negativo (molecolare valido 72 ore, antigienico valido 48 ore); per gli over 50, che hanno l’obbligo vaccinale, si richiede però il Green Pass rafforzato;

– l’obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

– dal 15 febbraio 2022 ai lavoratori over 50 anni, per accedere ai luoghi di lavoro, si richiederà il Green Pass rafforzato (vaccinazione o guarigione dal Covid);

– chi non esegue il controllo ai clienti rischia una multa da 400 a 1.000 euro;

– al momento l’obbligo di Green Pass per entrare nelle agenzie di assicurazione sarà in vigore fino al prossimo 31 marzo, salvo proroghe.

FARE BENZINA È UN’ATTIVITÀ ESSENZIALE. E LA RC AUTO NO?

Dunque dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 chi deve stipulare o rinnovare un’assicurazione auto, oppure deve denunciare un sinistro o chiedere semplicemente informazioni, se vuole fare queste operazioni direttamente in agenzia deve mostrare il Green Pass (naturalmente nulla è dovuto per chi si serve delle compagnie online).

A questo punto però è doveroso da parte nostra evidenziare un’incongruenza del decreto-legge 1/2022 e del successivo DPCM 21 gennaio 2022: tra le attività ritenute ‘essenziali’, che quindi non prevedono l’utilizzo del Green Pass, è stato inserito il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione negli esercizi specializzati. Significa che chi possiede un veicolo a motore, sul cui uso in forma privata non vige alcun divieto, ha il diritto di fare rifornimento, che abbia o meno il Green Pass. Allo stesso tempo, però, la legge prevede che chi circola con un veicolo a motore debba necessariamente dotarsi di un’assicurazione RCA! E quindi se il rifornimento di carburante è considerato un servizio essenziale, dovrebbe esserlo anche la stipula della RC auto, senza la quale una vettura non può circolare. O no?