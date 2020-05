Assicurazione auto: con cambio automatico costa 20% in più?

Assicurare un’auto con cambio automatico costerà di più: lo rivela un’indagine inglese che confronta le tariffe di assicurazione auto con e senza cambio automatico

Assicurare un’auto con cambio automatico costa più di una con cambio manuale, è la rivelazione di un’indagine inglese sull’assicurazione obbligatoria. L’aumento del 20% del costo dell’assicurazione auto con cambio automatico sembra legato alla maggiore diffusione di modelli senza pedale frizione anche se le assicurazioni smentiscono l’ipotesi. Ecco perché l’assicurazione in Inghilterra costa di più e cosa potremmo aspettarci anche in Italia.

ASSICURAZIONE AUTO CON CAMBIO AUTOMATICO: L’INDAGINE IN UK

L’Assicurazione auto con cambio automatico in Inghilterra rispetto a una “manuale” è un po’ come assicurare un’auto diesel in Italia rispetto a una a benzina. I motivi sembrerebbero però legati alla sempre maggiore diffusione di guidatori di auto con trasmissione automatica (28% sul totale). Secondo il Daily Mail in media il costo dell’RC auto con cambio automatico in Inghilterra è circa 100 sterline (113 euro) più alto. Il quotidiano britannico cita i dati di uno di maggiori comparatori di tariffe online spiegando che la differenza di costo assicurazione è 560 sterline contro 466 sterline l’anno, in media, per un’auto con cambio automatico.

ASSICURAZIONE AUTO CON CAMBIO AUTOMATICO: OLTRE LA METÀ SOLO A LONDRA

In Inghilterra oltre il 50% delle persone intervistate ha affermato di trovare un’auto con cambio automatico più comoda. Se ci pensiamo bene però anche in Italia il cambio automatico è sempre meno “roba da americani” anche tra le utilitarie. La quota ha superato ormai il 20% dell’immatricolato e cresce proporzionalmente se si passa ai segmenti maggiori, per arrivare anche oltre il 70% sulle berline e SUV di segmento D. A quanto pare però l’Inghilterra sembra avere un motivo in più per aumentare il costo dell’assicurazione con cambio automatico. A Londra in particolare, c’è il più alto numero di richieste di patenti per guida solo “automatica” (56% in quota) e presumibilmente il numero di richieste di risarcimento è proporzionalmente più alto. Anche se gli analisti lo spiegano in un modo diverso qui sotto.

ASSICURAZIONE AUTO CON CAMBIO AUTOMATICO E RISARCIMENTO

Negli ultimi due anni – secondo le statistiche sul costo assicurazione auto in Inghilterra, le tariffe sono diminuite in media del 26% per le auto con cambio manuale e solo 14% in meno per quelle automatiche. La logica vuole che la minore riduzione sia legata a un maggiore fattore di rischio: “i cambi automatici sono più costosi da riparare”, spiega l’agente assicurativo “un costo maggiore ripagato però dalla migliore efficienza di carburante durante la guida”. Sarà un’altra batosta che arriverà con la diffusione delle auto mild hybrid nei prossimi anni? Gli automobilisti italiani sono avvisati.