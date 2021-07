Assicurazione auto: +1,5% a giugno con la ripresa degli spostamenti

Le limitazioni agli spostamenti spingono in su le tariffe di assicurazione auto e moto: in crescita anche i contratti per lo più online

Il costo dell’assicurazione auto a giugno 2021 è aumentato del +1,5%, spezzando la costante diminuzione che si registrava da oltre 1 anno. E’ quanto emerge dalla rilevazione dei prezzi assicurazione auto e moto di un noto portale di preventivi online. Il premio lordo RCA per un’auto a giugno 2021 è di 365,5 euro.

COSTO ASSICURAZIONE AUTO IN AUMENTO

Rispetto al mese precedente il premio medio lordo dell’assicurazione auto a giugno 2021 è in aumento del +1,5%. Si interrompe il calo dei prezzi che, fatta eccezione per febbraio 2021, continuava da oltre un anno. Nel confronto tra giugno 2020 e giugno 2021, infatti, il premio RC Lordo è calato del 13%. In rialzo leggero è il premio RC lordo per l’assicurazione moto che a Giugno 2021 si attesta a 221 euro, in aumento dello 0,8% rispetto a Maggio 2021, mantenendosi comunque su livelli bassi. Nel confronto con l’anno precedente si registra infatti un calo netto del 26,5%.

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO: +2,1% DI CONTRATTI TRA 2018 E 2020

Riguardo all’andamento dell’assicurazione Auto e Moto, dopo mesi di diminuzione si registrano segnali di rialzo dei contratti. Come si vede dall’immagine allegata, nel confronto tra il 2018 e il 2020, il saldo dei contratti totali è del +2,1%. Secondo l’indagine l’aumento è dovuto prevalentemente al canale diretto tra compagnie e contraenti.

ASSICURAZIONE AUTO ONLINE IN CRESCITA

Infatti, il numero di contratti stipulati su questo canale è salito del 17,2% tra 2018 e 2020. Nello stesso periodo, invece, gli altri due canali principali, quello tradizionale (agenzie e broker) e quello bancario/finanziario, hanno registrato un calo rispettivamente dello 0,1% e dell’1,9%. Segno del fatto che sempre più spesso i consumatori italiani cercano e trovano la convenienza nell’assicurazione online.