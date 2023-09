App per auto: come guadagnare guidando

oPerché non pensare a come guadagnare guidando? Già, perché le opportunità non mancano. E si rivelano particolarmente ghiotte per chi guida molto ovvero è tutti i giorni impegnato a percorrere grandi distanze, sia per motivi professionali sia personali. La disponibilità di app per auto offre allora l’opportunità di guadagnare guidando. Non si tratta di grandi cifre, intendiamoci, ma comunque di importi crescenti. Andiamo alla ricerca di queste applicazioni, illustrando il loro funzionamento e indicando le fonti per il loro download.

COME GUADAGNARE GUIDANDO CON SMANAPP

Una prima opzione per guadagnare guidando è SmanApp. Questa piattaforma offre la possibilità di ottenere una compensazione economica in cambio del rispetto dei limiti di velocità durante il tragitto percorso. Ma anche per il passaggio attraverso le cosiddette Safe Zone, aree patrocinate da aziende che collaborano con SmanApp. La procedura di guadagno con SmanApp richiede l’attivazione del sistema GPS alla guida. Il software permette di “sfidare” altri utenti registrati e partecipare a una classifica mensile, con la possibilità di vincere premi offerti da aziende sponsor o buoni Amazon. Disponibile sia per sistema operativo Android e sia per iOS, basta digitare il nome dell’app nella barra di ricerca, effettuare il download, installarla e iniziare a guadagnare mentre si è al volante.

DRIVECOIN PER GUADAGNARE GUIDANDO IN SICUREZZA

DriveCoin è un’altra app che consente di guadagnare guidando. Si basa sulla capacità di rispettare i limiti di velocità e di guidare in modo responsabile. L’app fornisce informazioni sui limiti di velocità applicati sulla strada in percorrenza, inclusa la segnalazione di zone sensibili, come aree scolastiche, in cui è richiesta maggiore moderazione. Più specificatamente, DriveCoin propone offerte o sconti personalizzati da parte di aziende locali che premiano la condotta responsabile al volante. L’applicazione stila una classifica mensile con tanto di punti da accumulare con la guida sicura e la percorrenza di chilometri. Maggiore è il punteggio, più elevate saranno le ricompense e le offerte a disposizione. DriveCoin è gratuitamente scaricabile sia sull’App Store e sia sul Play Store. Attenzione: l’obiettivo di guadagnare non deve mettere a rischio la sicurezza di guida. In pratica, non guidare se si è stanchi o senza aver dormito o riposato a sufficienza spinti dal desiderio di guadagnare sulla base dei chilometri percorsi.

WRAPIFY: GUADAGNARE GUIDANDO CON LA PUBBLICITÀ

Wrapify è un’app che apre interessanti opportunità per chi vuole guadagnare guidando con il comportamento responsabile e la pubblicità mobile. Cnsente agli automobilisti di sfruttare il proprio veicolo come spazio pubblicitario. Come funziona? Gli utenti possono optare per la parziale o totale copertura della propria auto utilizzando adesivi pubblicitari e in cambio ricevere una retribuzione. Questa copertura pubblicitaria deve essere mantenuta per un periodo minimo di tre mesi. Per iniziare occorre scaricare l’applicazione Wrapify dal Play Store o dall’App Store, a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile (Android o iPhone). Una volta completata l’installazione, basta avviare l’applicazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dello smartphone per completare la registrazione. Quindi selezionare il piano promozionale, ricevere l’adesivo da applicare sul veicolo e attivare la geolocalizzazione. Una volta completati questi passaggi, si è pronti a guidare e guadagnare.

GUADAGNARE GUIDANDO CON APPJOBBER

AppJobber permette di sfruttare il proprio veicolo per eseguire piccoli incarichi, resi disponibili da aziende disposte a retribuire per la loro esecuzione. Una volta scaricata e installata l’applicazione, occorre creare un proprio profilo e visualizzare le missioni disponibili nella propria area geografica. Gli utenti possono valutare quelle disponibili per comprendere la natura, il compito da svolgere e l’importo del compenso. Una volta completata la missione e fornite le prove richieste, l’attività svolta viene verificata e il compenso corrispondente trasferito sul conto PayPal o bancario dell’utente. L’utilizzo di AppJobber è un’opportunità per guadagnare guidando, mettendo a profitto il proprio veicolo per compiti remunerativi offerti da aziende partner dell’applicazione.

BEMYEYE, L’APP CHE PAGA PER LE MISSIONI

BeMyEye propone un approccio diverso per guadagnare guidando. A differenza delle altre applicazioni, BeMyEye non paga per la guida in sé, ma per la messa a disposizione del proprio veicolo per completare piccoli incarichi e ricevere un compenso economico. Una volta scaricata da Play Store o App Store e dopo aver creato il proprio profilo, il guidatore ha accesso a una serie di missioni pubblicate da aziende interessate a valutare la gestione del marchio in diversi punti vendita distribuiti sul territorio. Una volta individuata una missione di interesse, si visualizza il tempo a disposizione per completarla e il compenso previsto. L’app fornisce le indicazioni per raggiungere il negozio coinvolto. Una volta sul posto viene richiesto di rispondere a delle domande e di inviare foto a conferma dell’esecuzione dell’incarico. Dopo l’approvazione di queste azioni, si riceve il compenso.