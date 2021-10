Antifurto garage: nuove tecnologie per proteggere il tuo box

Come dev’essere un antifurto per garage efficace e affidabile? Ecco le caratteristiche fondamentali e le più recenti tecnologie che non devono mancare

Chiudere l’auto in garage potrebbe non bastare ad evitare che sia rubata. Se poi si pensa che il garage diventa quasi sempre l’estensione della casa, capisci bene perché è consigliabile proteggere oggetti di valore con un buon antifurto per garage. Ma non uno qualsiasi, un antifurto garage su misura e con le tecnologie adatte a contrastare anche i ladri hi-tech. Ecco le caratteristiche principali che non devono mancare in un sistema di allarme sicuro e affidabile.

COME DEV’ESSERE UN BUON ANTIFURTO PER GARAGE

Le auto con smart key negli ultimi anni hanno reso il lavoro dei ladri hi-tech più semplice rispetto al passato. Così, una volta forzata la serranda del box, il ladro può agire indisturbato sull’auto e ha il tempo di razziare ciò che vuole tra gli effetti personali, utensili e attrezzature sportive per le vacanze, che quasi sempre conserviamo in garage. La tempestività è tutto per ostacolare il tentativo di furto e sul principio “chiodo scaccia chiodo”, bisogna scegliere un antifurto per il garage che sia completo, non neutralizzabile e affidabile. Ecco quali funzioni ricercare per proteggere l’auto in garage (o anche la casa) e nei paragrafi successivi le caratteristiche in un buon antifurto:

– Un antifurto garage affidabile deve evitare innanzitutto il furto, essere resistente ai tentativi di inibizione del segnale (in linea con quanto appena detto) ed essere in grado di intervenire efficacemente quando serve evitando le attivazioni involontarie quando si è lontani da casa e non si ha la possibilità di tornare indietro a controllare;

– Se l’antifurto riesce a scoraggiare il ladro ancora prima dell’ingresso nella proprietà privata è meglio, poiché saranno limitati i danni dell’effrazione;

– In caso di effrazione, soprattutto se siamo lontani da casa, l’antifurto garage deve bloccare il ladro e velocizzare l’intervento delle Forze dell’ordine;

ANTIFURTO GARAGE AFFIDABILE E CONNESSO

Un antifurto affidabile permette di filtrare i falsi allarmi e allertare il proprietario solo in caso di reale necessità. Questa funzione nella maggior parte dei casi avviene con calibrazioni dei sensori in fase di montaggio. Tuttavia, questo può non essere sufficiente. Quando si cerca un livello di sicurezza davvero completo, infatti, bisogna optare per il controllo direttamente tramite Centrale Operativa, come spiega Verisure, specialista nei sistemi di allarme presente in 16 Paesi d’Europa e con 4 milioni di clienti nel mondo. “Collegare l’allarme alla Centrale Operativa Verisure Italia (monitorata da Guardie Giurate interne) garantisce una risposta entro 60 secondi e l’intervento immediato solo dopo doppia verifica per immagini e audio di allarmi e SOS inviati dal proprietario”. L’intervento garantito da Verisure è triplice: allerta alle Forze dell’Ordine, Ambulanza, Vigili del Fuoco o altri servizi d’emergenza a seconda della necessità, invio di Guardie Giurate sul posto e – in caso di furto – attivazione del fumogeno ZeroVision. A questo punto ti starai chiedendo “è tutelata la privacy con un antifurto che vede e sente?”. I regolamenti vigenti sull’attività degli Istituti di Vigilanza stabiliscono che la Centrale Operativa possa vedere e ascoltare solo in caso di accertata necessità (se scatta l’allarme) con l’unico obiettivo di intervenire per proteggere il cliente. Inoltre, in caso di tentativi di inibizione o manomissione del segnale, la tecnologia anti-inibizione Verisure rileva l’azione e invia immediatamente l’allarme alla Centrale Operativa. Adesso vediamo quali sono le caratteristiche di un buon antifurto per garage.

ALLARME GARAGE STANDARD O PROGETTATO AD HOC: QUALI DIFFERENZE

Rispetto agli antifurto per garage o casa standard con la sola funzione di dissuasione con sirena e chiamata, i sistemi attuali più evoluti, come quello di Verisure, permettono di integrare diverse tecnologie e servizi di intervento immediato al sistema di base. Anche per questo le maggiori aziende che operano nell’ambito della sorveglianza progettano ex novo il sistema di allarme su misura di ogni cliente e ambiente da proteggere. Verisure si distingue da altre per il sopralluogo tecnico (senza impegno), installazione secondo le norme UE, garanzia a vita e servizio di assistenza per tutte le manutenzioni, sostituzioni e aggiornamenti software necessari al sistema, nonché per il servizio di Centrale Operativa e intervento. Riguardo invece ai dispositivi d’allarme, le soluzioni più innovative dell’azienda da valutare sono:

– Centrale allarme garage wireless con una buona autonomia per funzionare in caso di mancanza di energia elettrica, almeno 12 ore. Inoltre, tramite l’App My Verisure, si può controllare l’allarme e il proprio garage anche a distanza;

– Lettore Chiavi con chiavi magnetiche e i telecomandi per attivare e disattivare l’antifurto del garage completi di pulsanti antirapina e antisequestro che, in caso di emergenza, attivano direttamente la Centrale Operativa prima di accedere al locale;

– I sensori di vibrazione e urti a porte e finestre wireless facili da installare e complementari alla sorveglianza del garage creano una barriera di protezione totale preventiva cioè rilevano il ladro e allertano la Centrale Operativa prima che riesca ad entrare;

– Le telecamere per l’antifurto in garage con un’ottima risoluzione (1080 Full HD), a colori, con flash e visione notturna, sono l’evoluzione dei sensori a infrarossi nel rilevamento di intrusi. Sono indispensabili per avere le prove del tentativo di furto. Le telecamere Verisure con Intelligenza Artificiale ad esempio possono distinguere persone, animali, veicoli e scegliere quali zone dell’inquadratura allarmare, per ridurre ulteriormente i falsi positivi ed essere ancora più affidabili nella sorveglianza;

– Il must have delle funzioni per l’antifurto di un garage che custodisce auto e moto di elevato valore, o se il box è collegato direttamente all’abitazione, è il fumogeno. Si chiama ZeroVision Verisure ed è il dispositivo che in 45 secondi impedisce la visibilità al ladro e lo costringe a darsi alla fuga. Blocca il ladro ed evita i falsi allarmi perché l’attivazione non può avvenire involontariamente o controllata dall’utente, ma solo da parte della Centrale Operativa dopo aver verificato l’intrusione di un ladro.