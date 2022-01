Andare in Svizzera in auto: regole Covid inverno 2022

State pensando di andare in Svizzera in auto? Leggete prima le regole Covid per l'inverno 2021-2022 con le indicazioni da seguire e rispettare

Si può andare in Svizzera in auto senza violare le regole anti Covid? Come sappiamo l’inverno 2021-2022 ha portato in dote la variante Omicron che ha fatto risalire contagi e ospedalizzazioni. Di conseguenza fin dalle scorse settimane l’Italia e la Svizzera hanno scelto di applicare delle restrizioni sui viaggi all’estero. Nonostante ciò molti italiani stanno pensando di raggiungere lo stesso le località di montagna elvetiche per trascorrere qualche giorno sulla neve. Tuttavia il Paese rossocrociato non fa parte dell’Unione Europea, dove per esempio il Green Pass è riconosciuto ovunque, e potrebbe avere delle regole tutte proprie per il transito ai confini. Meglio dunque riepilogare le norme per andare in Svizzera in macchina (aggiornate al 28 gennaio 2022).

Aggiornamento del 28 gennaio 2022 con le ultime modifiche sulle norme per andare in Svizzera in auto dall’Italia.

ANDARE IN SVIZZERA IN AUTO DALL’ITALIA: NORME ANTI COVID PER L’INVERNO 2022

In questo momento, con le norme entrate in vigore dal 22 gennaio 2022, è possibile andare in Svizzera in auto (o con qualunque altro mezzo) dall’Italia anche per motivi turistici.

Coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid devono presentare al momento dell’ingresso nel Paese:

– un certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale o di guarigione da Covid-19. A questo proposito ricordiamo che la certificazione digitale Covid UE rilasciata in Italia (Green Pass) è pienamente riconosciuta in tutta la Confederazione Elvetica;

– il QR code (digitale o cartaceo) del modulo d’entrata ‘Passenger Locator Form – SwissPLF’ da compilare almeno 48 ore prima dell’ingresso in Svizzera. L’obbligo di compilare il modulo di entrata, che include anche i bambini di ogni età, vale solo per chi arriva in aereo o in autobus a lunga percorrenza (tipo Flixbus). Sono però esentati: gli autisti che effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale; i soggetti che transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.

Coloro che NON sono vaccinati o guariti dal Covid hanno invece l’obbligo di presentare un test PCR negativo (effettuato nelle ultime 72 ore) o un test antigenico rapido negativo (non più vecchio di 24 ore). Con le seguenti modalità.

– Chi giunge in aereo o in autobus a lunga percorrenza deve mostrare il test al momento dell’imbarco o della salita a bordo, pena l’inibizione a viaggiare;

– chi giunge in Svizzera in auto, moto, treno o bus locali deve mostrarlo all’ingresso nel Paese, altrimenti va incontro a una multa e deve sottoporsi al test successivamente. Sono esentati dal test i bambini sotto i 16 anni di età e coloro che non possono fare il tampone per ragioni mediche.

Attualmente non vige alcun obbligo di quarantena per le persone che entrano in Svizzera.

Prima di mettersi in viaggio per la Svizzera si consiglia comunque a tutti, italiani compresi, di visitare il sito ufficiale dell’Ufficio federale della Sanità Pubblica elvetica, consultabile qui, e di verificare i provvedimenti in vigore compilando il Travelcheck interattivo, che fornisce indicazioni specifiche e sempre aggiornate per ogni tipologia di viaggiatore.

ANDARE IN SVIZZERA DALL’ITALIA: REGOLE DA RISPETTARE NEL PAESE ELVETICO

A seguito della diffusione della variante Omicron del Covid-19, la Svizzera ha parzialmente inasprito le regole di igiene e comportamento da osservare nel Paese, ovviamente anche da parte di chi giunge dall’estero. Ricapitoliamo le principali, anche con l’aiuto dell’infografica che trovate più in basso.

Incontri e feste privati: nei luoghi chiusi sono consentite al massimo 30 persone se sono tutte vaccinate o guarite. In presenza di una persona non vaccinata né guarita al di sopra dei 16 anni, sono consentite al massimo 10 persone. Nei luoghi all’aperto sono consentite al massimo 50 persone.

Manifestazioni: nei luoghi chiusi l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è di principio limitato a chi è vaccinato o guarito, all’aperto anche alle persone provviste di tampone negativo.

Mascherine: nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, per esempio nei negozi o in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, vige l’obbligo della mascherina. La regola generale è indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e anche all’aperto se non si può tenere costantemente a una distanza di 1,5 metri da altre persone.

Ristoranti e bar: l’accesso delle persone a partire dai 16 anni ai luoghi chiusi di ristoranti, bar e club in cui la consumazione avviene sul posto è limitato a chi è vaccinato o guarito. Le persone possono togliere la mascherina solo al tavolo e consumare solo stando sedute (vincolo che decade se le persone vaccinate o guarite dispongono anche di un test negativo). Nelle aree esterne i gestori possono scegliere se limitare l’accesso o no.

Discoteche e sale da ballo: possono accedervi solo le persone vaccinate o guarite e che in aggiunta dispongono anche di un tampone negativo.

Strutture e attività culturali, sportive e per il tempo libero: aperte e usufruibili solo da chi è vaccinato o guarito (over 16 anni).

Per informazioni più dettagliate (sono infatti previste alcune deroghe ed eccezioni alle norme di cui sopra) consultate questo link.

Chi viola le regole di igiene e comportamento vigenti in Svizzera rischia una multa tra 50 e 200 franchi, a seconda della gravità dell’infrazione.

TORNARE IN ITALIA DALLA SVIZZERA

Per tornare in Italia dopo aver soggiornato in Svizzera bisogna osservare le norme del nostro Ministero della Sanità che prevedono un’importante novità a partire dal 1° febbraio 2022 (e valida per lo meno fino al 15 marzo).

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito in Svizzera nei 14 giorni precedenti, è sempre richiesta la compilazione di un formulario online di localizzazione o Digital Passenger Locator Form (dPLF). È inoltre obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da cui risulti, alternativamente:

– l’avvenuta vaccinazione contro il Covid con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;

– l’avvenuta guarigione dal Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione.

In più tutti, vaccinati/guariti e non, SOLO FINO AL 31 GENNAIO 2022 devono mostrare un tampone molecolare negativo eseguito nelle precedenti 48 ore. O un tampone antigenico rapido negativo eseguito nelle precedenti 24 ore. In mancanza di tampone o di Green Pass (o di entrambi) si è soggetti a una quarantena obbligatoria di 5 giorni presso il proprio domicilio, con il vincolo di effettuare un test molecolare o antigenico al termine del periodo di auto-isolamento.

ATTENZIONE: DAL 1° FEBBRAIO 2022 VACCINATI E GUARITI DAL COVID NON HANNO PIU L’OBBLIGO DI PRESENTARE UN TAMPONE NEGATIVO PER RIENTRARE IN ITALIA DALLA SVIZZERA. RESTA L’OBBLIGO PER I NON VACCINATI.

I bambini al di sotto dei 6 anni di età sono in ogni caso esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di 18 anni sono invece esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto in possesso di Green Pass, ma devono comunque fare il tampone.

Anche in questo caso sono previste deroghe ed eccezioni a tali obblighi.