Modulo di localizzazione per chi entra in Italia: come si compila

Dal 24 maggio 2021 è obbligatorio compilare un modulo di localizzazione del passeggero se si entra in Italia, anche in auto: vi spieghiamo come fare

In Europa e negli USA il Covid sta per fortuna regredendo (tocchiamo ferro) e i vari Stati stanno allentando le restrizioni permettendo, pur con le dovute cautele, anche i viaggi all’estero per turismo. Da metà maggio l’Italia ha eliminato la quarantena obbligatoria di 5 giorni per gli arrivi dai Paesi UE/Schengen, oltre che da Regno Unito e Israele, e allargato i voli Covid-tested ad altre nazioni tra cui Canada e Giappone. Per chi entra o rientra in Italia da un qualsiasi Paese estero è però sempre necessario presentare un tampone molecolare o antigienico con esito negativo effettuato nelle ultime 48 ore. E, novità in vigore dal 24 maggio 2021, compilare obbligatoriamente un modulo di localizzazione del passeggero che sostituisce la vecchia autocertificazione. L’obbligo è anche per chi arriva in Italia in auto o in moto.

MODULO DI LOCALIZZAZIONE DEL PASSEGGERO: CHE COS’È

Questo modulo di localizzazione passeggero o dPFL (digital Passenger Locator Form), realizzato a livello europeo, serve a facilitare il tracciamento dei contatti qualora i passeggeri di un aereo, di una nave, di un treno, di un autobus o di un qualunque altro mezzo di trasporto, anche privato, siano stati esposti al contagio da Covid-19 durante il viaggio. Le informazioni fornite nei moduli di localizzazione possono infatti essere utilizzate dalle autorità sanitarie dei vari Paesi europei per contattare rapidamente viaggiatori e turisti con l’obiettivo di proteggere la loro salute e quella dei loro contatti, oltre che a prevenire l’ulteriore diffusione del virus. L’utilizzo di un unico modulo digitale europeo di localizzazione dei passeggeri, al posto delle diverse autocertificazioni nazionali, dovrebbe semplificare e velocizzare lo scambio dei dati, rendendo la ricerca delle persone venute potenzialmente a contatto col Coronavirus più efficace ed efficiente.

MODULO DI LOCALIZZAZIONE DEL PASSEGGERO: COSA DEVE FARE CHI ENTRA IN ITALIA (ANCHE IN AUTO)

La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (dPLF) è stata introdotta, per tutte le persone in arrivo in Italia con un qualsiasi mezzo di trasporto, dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021, ma il provvedimento è entrato formalmente in vigore dal 24 maggio 2021. Ciò significa che da tale data chiunque fa ingresso nel nostro Paese è tenuto a compilare, PRIMA DELLA PARTENZA, questo specifico modulo in formato digitale. Per farlo occorre collegarsi al sito ufficiale, registrarsi creando un account personale con username e password (solo la prima volta) e seguire la semplice procedura guidata. Dopo aver inviato i dati il viaggiatore riceverà all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, il modulo dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone quando gli verrà richiesto (in alternativa lo può stampare).

Importante: è necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto, se ci sono dei minori quest’ultimi devono essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore.

Solo in casi eccezionali, ossia esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, si autorizza a presentare la vecchia autocertificazione cartacea al posto del nuovo modulo europeo. La vecchia autodichiarazione può essere esibita solo e soltanto in versione cartacea.

COME SI COMPILA IL NUOVO MODULO DI LOCALIZZAZIONE PER ENTRARE IN ITALIA

La procedura per compilare il nuovo modulo di localizzazione del passeggero è piuttosto semplice, riepiloghiamo comunque i passaggi essenziali per facilitarvi ulteriormente il compito:

– collegarsi al sito: https://app.euplf.eu/;

– cliccare su Inizia qui;

– scegliere il Paese di destinazione (Italia);

– scegliere il mezzo di trasporto con cui si viaggia;

– registrarsi o loggarsi al sito;

– inserire le informazioni richieste, sia personali (p.es. il numero di telefono) che logistiche (p.es. chi viaggia in aereo deve inserire gli estremi del volo);

– inviare i dati;

– attendere l’arrivo per email del dPFL in formato PDF da conservare sullo smartphone oppure da stampare.

Dopo l’invio del modulo è comunque possibile modificare i dati dei passeggeri e ottenere un dPFL aggiornato.

Leggi la guida sulla compilazione del modulo in lingua inglese.

Attenzione: le informazioni contenute in questo articolo riguardano solo gli ingressi in Italia (anche per i cittadini italiani che devono fare rientro dopo un viaggio). Per quanto riguarda l’uso del modulo di localizzazione al fine di entrare in un Paese estero, bisogna fare riferimento alla normativa di quella nazione.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo la guida ufficiale dell’Unione Europea sul modulo di localizzazione, il sito Viaggiare Sicuri per informarsi sulle restrizioni in vigore negli altri Stati e la pagina dedicata al modulo di localizzazione passeggero sul sito del Ministero della Salute.