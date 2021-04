Alfa Romeo Giulia usata: prezzo e garanzia ufficiale

Quanto conviene comprare un’Alfa Romeo Giulia usata SELECTED4U: prezzo, controlli, garanzia e coperture da non sottovalutare

Comprare un’Alfa Romeo Giulia usata è un’alternativa sicuramente più vantaggiosa se il prezzo di acquisto del modello nuovo è fuori budget. Come per tutte le auto usate, accedere all’usato selezionato e garantito dalla Casa auto espone a meno rischi e maggior garanzie rispetto ai rivenditori di auto usate generici. Ecco cosa bisogna sapere dell’Alfa Romeo Giulia usata e garantita SELECTED4U, il prezzo e le condizioni da non sottovalutare.

PREZZO ALFA ROMEO GIULIA USATA

Il valore di un’auto usata è proporzionale agli anni dalla prima immatricolazione e ai km percorsi. Ma non solo, anche l’allestimento, gli optional, il motore, la trasmissione, le fatture della manutenzione effettuata e la garanzia residua ne definiscono il valore. Nel caso delle Alfa Romeo Giulia, ad esempio, la garanzia ufficiale Alfa Romeo standard è 2 anni per le auto nuove e, se non estesa, la protezione finisce là. Quando si compra un’Alfa Romeo Giulia usata è vero che il venditore è obbligato a fornire una garanzia legale di almeno 12 mesi, ma ci sono molti altri vantaggi oltre al prezzo più basso. Ma partiamo proprio da qui, considerando il prezzo medio delle Alfa Romeo Giulia sul sito ufficiale con almeno 2 anni alle spalle. Ecco alcuni esempi:

– Il prezzo di un’Alfa Romeo Giulia 2.2 diesel usata del 2016 e 120 mila km è oltre il 50% in meno del suo prezzo di listino: circa 16 mila euro;

– Il prezzo di un’Alfa Romeo Giulia usata 2.2 diesel sale subito a 20 mila euro per un modello con la metà dei km immatricolato nel 2017. Ma si arriva anche oltre il 50% del prezzo di listino 2021, per un’Alfa Giulia usata del 2019 con appena 20 mila km garantiti dalla rete;

PERCHE’ COMPRARE UN’ALFA ROMEO GIULIA USATA SELECTED4U

Perché comprare un’Alfa Romeo Giulia usata dovrebbe convenire di più al di là del costo (in genere più alto rispetto a un canale di vendita non ufficiale)? Per capirlo abbiamo spulciato le condizioni e gli standard che devono rispettare le Alfa Romeo usate SELECTED4U:

– Solo le Alfa Romeo usate con meno di 6 anni e non più di 130.000 km entrano nel programma SELECTED4U;

– Prima di finire in vetrina sono sottoposte a 160 controlli certificati da Alfa Romeo, a motore, trasmissione, sospensioni, impianto elettrico, carrozzeria interni, ecc;

– Un’Alfa Romeo Giulia usata SELECTED4U viene venduta con un check up gratuito da effettuare entro i primi 12 mesi presso la rete ufficiale;

GARANZIA UFFICIALE ALFA ROMEO GIULIA USATA

Prima di comprare la vostra Alfa Romeo Giulia usata, è bene accertarvi della garanzia residua, soprattutto se il precedente proprietario ha acquistato un’estensione a pagamento. In caso contrario le Alfa Romeo usate “ufficiali” sono coperte da 12 mesi di garanzia legale di conformità. La scadenza può essere estesa, a pagamento, fino a 24 o 36 mesi. Inoltre è inclusa anche l’Assistenza stradale con veicolo sostitutivo e assistenza passeggero (verificate che non sia già attiva con la vostra compagnia di fiducia). Un altro buon motivo può essere l’opzione “Soddisfatto o sostituito”. Se non siete soddisfatti dell’Alfa Romeo Giulia usata SELECTED4U si può sostituire l’auto entro 15 giorni dall’acquisto e non oltre 1.000 km. In cambio si potrà scegliere un’altra auto nuova o usata di valore uguale o superiore a quella restituita.