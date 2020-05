Alcol, distrazione e velocità: anche in Svizzera aumentano gli incidenti

Incidenti stradali in aumento anche nella civilissima Svizzera: il TCS lancia l’allarme su alcol, distrazione e velocità alla guida

L’alcol al volante, la distrazione alla guida e la velocità eccessiva sono le cause principali degli incidenti in aumento in Svizzera. Dopo un periodo di limitazione agli spostamenti per l’emergenza Coronavirus, il TCS fa il bilancio degli incidenti stradali richiamando l’attenzione sul ritorno alla normalità. In Svizzera gli incidenti stradali aumentano in città e in autostrada a causa di alcol, distrazioni e velocità: è quanto emerge dai dati dell’USTRA (Ufficio Federale delle Strada elvetico).

INCIDENTI STRADALI IN SVIZZERA: LE CAUSE MAGGIORI NELLE LOCALITÀ

La riduzione degli incidenti stradali in Europa ha una battuta d’arresto quando si considerano alcol, distrazioni e velocità tra le cause più frequenti. Anche in Svizzera nel 2019 sono diminuiti gli incidenti stradali (-1,6%) rispetto al 2018, ma aumentano gli incidenti per alcol, conducente distratto, distanza di sicurezza e velocità inadeguata. Gli automobilisti svizzeri non sono immuni da un fenomeno che si sta diffondendo senza confini. Nel 2019, all’interno delle località della Confederazione Svizzera, gli incidenti stradali sono aumentati del +65,3% (da 35.030 a 53.528). Distrazione e alcol sono le principali cause di incidenti in aumento, rispettivamente +2,5% causati dalla disattenzione e +11,6% dall’alcol. Numericamente gli incidenti stradali in Svizzera causati da disattenzione, precedenza e alcol sono stati rispettivamente 1251, 1200 e 953.

INCIDENTI STRADALI IN SVIZZERA: ALCOL, VELOCITÀ E PRECEDENZA

Fuori dalle località, quindi in ambito extraurbano ma escludendo le autostrade, l’alcol ha provocato un aumento più rilevante di incidenti in Svizzera. Secondo l’USTRA gli incidenti stradali per alcol al volante sono aumentati del +19,5%, nonostante siano solo al secondo posto per numero di eventi. Su un totale di 10.697 incidenti stradali in Svizzera, 416 sono dovuti a una guida inadatta, 375 alla mancata precedenza e 374 incidenti causati dall’alcol. Il TCS fa notare che nonostante sia numericamente inferiore, l’alcol al volante è balzato dalla quinta alla terza posizione tra il 2018 e il 2019 tra le cause più frequenti di incidenti in Svizzera.

INCIDENTI STRADALI IN SVIZZERA: IN AUTOSTRADA CRESCONO PER LA VELOCITÀ

Distrazione, velocità e stanchezza sono invece le cause principali di incidenti sulle autostrade e strade annesse in Svizzera. In totale gli incidenti in autostrada nel 2019 sono stati 7.801, con una diminuzione lieve solo degli eventi causati da distrazione e stanchezza. Il mancato rispetto della distanza di sicurezza ha causato nel 2019 “solo” 523 incidenti (-5 rispetto al 2018). Lo stesso trend per gli incidenti in Svizzera per distrazione e colpo di sonno sono passati rispettivamente da 355 e 128 nel 2018 a 321 e 120 nel 2019. La velocità sulle autostrade in Svizzera invece ha accompagnato un aumento del +3,5% degli incidenti rispetto al 2018.