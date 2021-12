Alcol alla guida: aumentano gli incidenti gravi in Svizzera nel 2020

La pandemia ha ridotto gli spostamenti, ma ha aumentato il numero di incidenti stradali gravi causati dall’alcol in Svizzera: il bilancio del TCS 2020

La pandemia ha comportato un cambiamento radicale nella mobilità e con le limitazioni agli spostamenti sono diminuiti mediamente gli incidenti stradali un po’ ovunque. Una verità a metà in molti Paesi, dove invece sono aumentati gli incidenti gravi per eccesso di velocità. E lo stesso è accaduto anche in Svizzera, dove il numero di incidenti stradali gravi causati dall’alcol alla guida è legato a un trend in forte ascesa. Lo spiega il Touring Club Svizzero che vuole sensibilizzare sull’importanza di mettersi al volante sobri con l’avvicinarsi delle feste natalizie.

I CANTONI CON PIU’ INCIDENTI STRADALI GRAVI IN SVIZZERA

Il numero di incidenti gravi causati dall’alcol alla guida nonostante le chiusure di bar e ristoranti in Svizzera è aumentato da 4,4 a 4,7 ogni 1000 abitanti tra il 2019 e il 2020. I dati provengo dal portale federale elvetico, e rivelano che nel Canton Ginevra si verificano oltre 10 incidenti a causa dell’alcol ogni 1000 abitanti. La mappa degli incidenti stradali in Svizzera causati dall’assunzione di bevande alcoliche vede tra le regioni più critiche:

– Turgovia (8,6 incidenti per 1000 abitanti), in aumento da 4,7 nel 2019;

– Zugo (7,1), in aumento da 3,9 nel 2019;

– Nidvaldo (7), in diminuzione da 9,3 nel 2019;

– Vallese (6,9), in diminuzione da 7,6 nel 2019;

I CANTONI CON INCIDENTI STRADALI GRAVI OLTRE LA MEDIA

Poi ci sono i Cantoni dove il numero d’incidenti stradali gravi causati dall’alcol, ha subito una variazione positiva o negativa maggiore, rimanendo oltre la media di 4,7 per 1000 abitanti:

– Ticino: 6,5 incidenti gravi ogni 1000 abitanti nel 2020 (erano 6,88 nel 2019);

– Lucerna: 6,5 (erano 2,4);

– Appenzello Interno: 6,2 (erano 0);

– Uri: 5,4 (erano 2,7);

– Friburgo: 5 (erano 4,4);

I CANTONI CON MENO INCIDENTI STRADALI GRAVI IN SVIZZERA

Il rovescio della medaglia, vede anche un calo di incidenti stradali gravi per ebbrezza, in altrettanti cantoni svizzeri. Il Cantone Neuchâtel è la regione con il minor numero di incidenti gravi ogni 1000 abitanti: 1,7 nel 2020 rispetto a 4 nel 2019. Altrove invece:

– Ticino passa da 6,8 a 6,5 incidenti per 1000 abitanti, ma come detto è oltre la media nazionale;

– Basilea Città da 5,6 a 4,6;

– Vaud da 5,5 a 4,5;

– Giura da 6,8 a 4,1;

– Zurigo da 3,6 a 3,1;

– Glarona da 5 a 2,5;

– Sciaffusa da 4,9 a 2,4;

– Appenzello Esterno da 3,6 a 1,8.

Nel 2020 sono morte complessivamente 23 persone a causa dell’alcol alla guida (erano 20 nel 2019). Le strade svizzere dove è avvenuto il maggior numero di incidenti stradali mortali legati all’alcol sono:

– Vaud: 6 incidenti mortali;

– Friburgo: 3;

– Berna, Ticino e Soletta: 2;

– Ginevra, Lucerna, Obvaldo, San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese e Zurigo: 1;