Aeroporto di Catania: aggiornamento sui voli dopo l’incendio

Caos all’aeroporto di Catania per l’incendio che si è sviluppato alle 23:30 circa di domenica 16 luglio 2023: l’incidente, per fortuna, non ha provocato morti e feriti gravi, ma sta avendo e avrà ancora per qualche giorno conseguenze molto pesanti sulla circolazione dei voli in partenza e in arrivo dallo scalo catanese, proprio nel bel mezzo della stagione estiva. Nelle prossime righe trovate gli ultimi aggiornamenti forniti dalle compagnie aeree che volano su Catania in merito alla riprogrammazione delle rotte.

INCENDIO AEROPORTO DI CATANIA: COS’È SUCCESSO

Come detto, intorno alle 23:30 di domenica 16 si è sviluppato un incendio all’aeroporto ‘Vincenzo Bellini’ di Catania che è stato poi spento prima dell’1 di notte grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, anche se intorno all’aeroporto il fumo dell’incendio è rimasto per ore. Non ci sono state vittime né feriti gravi, solo alcune persone sono state leggermente intossicate dal fumo. Al momento non sono note le cause dell’incidente, le fiamme si sarebbero propagate a partire dal piano inferiore e poi avrebbero raggiunto il terminal partenze al piano superiore. Nonostante l’ora tarda, al momento dell’incendio nell’aeroporto c’erano ancora molte persone, tra cui numerosi turisti, che hanno iniziato a scappare in modo confuso quando si sono accorte di quello che stava succedendo. Pare che il personale di sicurezza dell’aeroporto abbia fatto fatica a far uscire all’esterno tutte le persone.

#Catania, concluso alle ore 5:40 di stamattina l'intervento di 4 squadre dei #vigilidelfuoco per l'#incendio di alcuni locali al piano terra del terminal A dell'aeroporto Vincenzo Bellini. Scalo aereo interdetto al traffico passeggeri [#17luglio 8:00] pic.twitter.com/tGf9EMi7on — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 17, 2023

E veniamo agli effetti pratici: a seguito dell’incendio, l’aeroporto di Catania ha comunicato di aver sospeso i voli in partenza e in arrivo fino alle ore 14:00 di mercoledì 19 luglio 2023.

Per informazioni su tutti i voli in programma fino a tale data occorre fare specifico riferimento alle singole compagnie aeree che gestiscono i voli calendarizzati su Catania.

AEROPORTO DI CATANIA: DIROTTAMENTO DEI VOLI SU PALERMO, COMISO E REGGIO CALABRIA

Intanto alcuni voli in arrivo a Catania sono già stati dirottati all’aeroporto di Palermo e a quello di Comiso, a 15 km circa da Ragusa, e sono stati organizzati bus per portare i passeggeri a Catania. Nelle prossime ore dovrebbero essere coinvolti anche gli aeroporti di Trapani e di Reggio Calabria.

La lista dei voli deviati stanotte da aeroporto di #Catania su #aeroporto #Palermo:

AZ1735 FCO/CTA 00.25, AZ1743 LIN/CTA 00.30

FR1019 TRN/CTA 00.35, EC3547 MXP/CTA 00.40, FR0395 MLA/CTA 02.15, 3O485 CMN/CTA 02.15, AZ1759 FCO/CTA 02.35 — Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) July 17, 2023

INCENDIO AEROPORTO CATANIA: AGGIORNAMENTO RYANAIR

Ryanair ha comunicato che a seguito della chiusura dello scalo catanese fino a mercoledì 19 luglio, tutti i passeggeri che sono interessati da una cancellazione o da un cambio di aeroporto saranno direttamente informati delle loro opzioni. Ultimo aggiornamento ore 8:53 del 17/7/2023. Maggiori informazioni qui.

INCENDIO AEROPORTO CATANIA: AGGIORNAMENTO ITA AIRWAYS

ITA Airways segnala che a causa dell’incendio l’aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle ore 14.00 del 19 luglio. Si registrano cancellazioni e ritardi anche molto significativi, per cui i passeggeri sono pregati di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli prima di recarsi in aeroporto. Ultimo aggiornamento ore 8:00 del 17/7/2023.