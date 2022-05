Acquisto auto: risparmio su consumi e manutenzione muove la scelta

Indagine sull'acquisto auto: è il risparmio su consumi e manutenzione a muovere principalmente la scelta degli utenti, meno considerata la sicurezza

Un tempo nell’acquisto di un’auto si considerava soprattutto la sicurezza del veicolo mentre oggi, date le contingenze (minor capacità di spesa ma anche maggiore attenzione all’ambiente), i principali criteri, oltre al prezzo, che influenzano la scelta sono il consumo di carburante e i costi di mantenimento, con la sicurezza scesa solamente al terzo posto. Questo tuttavia in generale perché gli under 30 sembrano invece mostrare più attenzione a estetica e tecnologia, a discapito di consumi e manutenzione.

ACQUISTO AUTO: COSA PENSANO GLI ITALIANI

È questo uno degli aspetti più interessanti che sono emersi dal nuovo Speciale Auto dell’Osservatorio Compass, che ha analizzato le abitudini e gli approcci degli italiani verso le automobili.

Al giorno d’oggi la quasi totalità degli italiani ha almeno un’auto in famiglia e il 44% dichiara di possederne due. Di questi il 62% la usa quotidianamente e il 28% minimo una o due volte a settimana. Per la maggioranza l’auto deve prima di tutto alimentare il piacere di guidare, mentre meno di 1/3 degli intervistati sposa indiscriminatamente il fatto che l’auto ideale sia quella che inquina poco: questo è un aspetto sicuramente considerato, ma non ancora prioritario. E a differenza di altri sondaggi, anche recenti, l’auto continua a essere ritenuta uno status symbol, con percentuale crescente nel target dei giovani da 18 a 30 anni. Tutt’ora per chi festeggia i 18 anni il regalo più gradito è sempre l’automobile.

ACQUISTO AUTO: CONSUMI E MANUTENZIONE INFLUENZANO LA SCELTA

E veniamo ai fattori di scelta nell’acquisto di un’auto. Come detto, il totale del campione valuta i consumi di carburante (66%) e i costi di mantenimento (54%) quali criteri principali da prendere in considerazione quando si compra una vettura. In terza posizione c’è la sicurezza del veicolo e poi la funzionalità, l’estetica, la marca e così via. La classifica però cambia parecchio se si considerano solo le risposte degli under 30. Per i più giovani, infatti, l’estetica, intesa come design e stile, la tecnologia e la connettività assumono un’importanza decisamente maggiore. Un po’ perché più aggiornati sui nuovi strumenti digitali in ambito automotive. Ma anche perché, diciamolo, meno coinvolti su costi e consumi visto che nella maggior parte dei casi l’auto gliela compra e gliela mantiene papà (o mamma). Nel grafico in basso potete vedere tutti i criteri di scelta nell’acquisto di un’auto.

ACQUISTO AUTO ONLINE: FAVOREVOLE SOLO IL 12% DEGLI ITALIANI

Ma dove comprano l’auto gli italiani? 8 su 10 sono ancora a favore del concessionario e solo il 12% sceglierebbe di acquistare un’auto online, anche se questa quota cresce fra i giovani. Nel caso dell’usato l’acquisto via web è comunque legato alla possibilità di vedere e provare l’auto prima di concludere l’affare. Per quanto riguarda invece l’aspetto ambientale, il 63% degli italiani è disponibile a scegliere un veicolo ibrido, a costo di pagare fino al 20% in più, mentre l’acquisto di un’auto totalmente elettrica riserva maggiori perplessità: potrebbe essere considerata dal 38% degli italiani e dal 44% degli under 30. Ulteriori dettagli nel seguente grafico. Entrambi i grafici sono tratti dal report dell’Osservatorio Compass.