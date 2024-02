Abruzzo Winter Race 2024: ci sarà Mafra al fianco dei team

Il prossimo 24 e 25 febbraio, si terrà l’Abruzzo Winter Race 2024, una delle competizioni motoristiche più attese per celebrare e ammirare autentiche rarità che hanno scritto la storia dell’automobilismo. Come tutte le manifestazioni sportive in cui si respira passione per i motori, ci sarà Mafra in veste di sponsor ufficiale. Durante la quarta edizione di questa affascinante manifestazione per auto storiche Mafra, azienda specializzata nel car care, accoglierà gli equipaggi con l’inconfondibile arco gonfiabile e un utile Kit Waterless omaggio per la cura delle vetture.

L’ABRUZZO WINTER RACE: UN’APPASSIONANTE SFIDA TRA PAESAGGI MOZZAFIATO

L’Abruzzo Winter Race è un evento imperdibile per gli amanti delle auto d’epoca, organizzato dall’Abruzzo Drivers Club. Questa competizione, che si tiene il 24 e 25 febbraio, attraversa i suggestivi paesaggi abruzzesi, offrendo un’esperienza unica ai partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia. Con una crescita costante sin dalla sua prima edizione nel 2020, l’evento vanta ora la partecipazione di 60 auto storiche, che si sfideranno lungo un percorso di 140 chilometri e 60 prove di abilità.

IL KIT WATERLESS MAFRA OMAGGIO SPECIALE PER GLI EQUIPAGGI

Mafra accoglierà gli equipaggi con un caloroso benvenuto e un omaggio speciale come in tutte le precedenti competizioni di cui vi abbiamo parlato. Oltre all’imponente arco gonfiabile e agli striscioni lungo il percorso, ogni partecipante riceverà il Welcome Kit Mafra. Questo kit, racchiuso in un’elegante borsa argentata, contiene prodotti di elevata qualità molto utili quando si è in viaggio o durante raduni e competizioni come la Abruzzo Winter Race:

il pulitore Waterless di Mafra, ideale per il lavaggio auto senz’acqua delle vetture;

il panno Heavy Work, perfetto per un’accurata pulizia dell’abitacolo e dell’esterno dell’auto, poiché trattiene le più piccole particelle di sporco e polvere grazie alle sue fitte fibre che non danneggiano la carrozzeria;

IL PERCORSO DELL’ABRUZZO WINTER RACE

L’Abruzzo Winter Race 2024 promette emozioni e spettacolo lungo tutto il percorso. Partendo dall’Hotel Olimpia di Avezzano, gli equipaggi affronteranno prove di abilità in luoghi suggestivi come il Santuario della Madonna di Pietraquaria e il borgo di Scurcola Marsicana.

Attraversando paesaggi mozzafiato e sostando nei borghi più belli d’Italia, i partecipanti vivranno un’esperienza indimenticabile. Il gran finale, con le ultime prove di abilità e la premiazione dei vincitori, avrà luogo ad Avezzano, dove le auto storiche potranno essere ammirate in tutto il loro splendore.