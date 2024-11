A6 chiusa per la morte di un operaio: quando riapre e alternative

Ennesima tragedia sul lavoro: stamane un operaio che stava lavorando sull’autostrada A6 è morto in seguito alla caduta da un viadotto. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo si trovava su un ponteggio e, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto per circa 20 metri. L’incidente ha naturalmente provocato la chiusura della A6 nel tratto interessato, con traffico deviato su strade statali e provinciali. Con l’A6 chiusa, infatti, in attesa della riapertura i veicoli sono costretti a percorrere strade alternative, vediamo quali.

L’AUTOSTRADA 16 TORINO – SAVONA

Circa 125 km compongono l’autostrada A6 da Torino a Savona e viceversa, detta ‘La verdemare’, che rappresenta il principale collegamento tra il Piemonte occidentale e la Liguria, consentendo a decine di migliaia di turisti di raggiungere in estate il Ponente ligure e la Costa Azzurra, e in inverno, nella direzione opposta, le stazioni sciistiche delle province di Torino e di Cuneo. La A6 serve anche un significativo traffico commerciale generato principalmente dal porto di Savona-Vado. L’autostrada A6 è in concessione alla società Autostrada dei Fiori SpA che fino a qualche mese fa gestiva anche il tratto da Savona a Ventimiglia della A10, dove peraltro confluisce la stessa A6 più o meno in corrispondenza del capoluogo savonese.

A6 CHIUSA IL 4 NOVEMBRE 2024 PER L’INCIDENTE: QUANDO RIAPRE E STRADE ALTERNATIVE

A causa dell’incidente che ha causato la morte del povero operaio, il 4 novembre 2024 la A6 è chiusa dalle ore 9:30 circa in direzione Savona nel tratto tra Altare e il bivio con la A10. Al momento non ci sono informazioni sulla possibile riapertura, che sarà disposta quando saranno terminati gli accertamenti da parte delle autorità.

Il gestore autostradale consiglia ai viaggiatori che hanno dovuto forzatamente lasciare l’autostrada ad Altare, di rientrare sulla A6 nella stazione di Savona – Vado percorrendo la SP 29 poi la SS 1 Aurelia. Tuttavia questa deviazione sta dando origine a rallentamenti e anche a lunghe code, con disagi per gli automobilisti e per i trasportatori che, in arrivo dal Piemonte, devono optare obbligatoriamente per la Sp 29 del Colle di Cadibona, assai meno scorrevole dell’autostrada.

Nella stessa giornata il gestore segnala una buca in carreggiata sulla A6 al km 67+500 tra Mondovì e Niella Tanaro in direzione Savona.

COME CONTROLLARE IL TRAFFICO SULLA A6

Per questo motivo consigliamo di controllare il traffico sull’autostrada A6 usando questi servizi online: