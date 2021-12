A35 BreBeMi: confermati gli sconti pedaggio per il 2022

Il pedaggio sull’Autostrada A35 Brebemi sarà scontato anche nel 2022: ecco quali veicoli e automobilisti pagheranno di meno

Con i saluti al nuovo anno, la BreBeMi conferma gli sconti pedaggio 2022 per i veicoli “green” e i clienti che utilizzano Telepass Business e Family, sia delle categorie professionali sia privati che viaggiano in auto e moto. Ecco chi può beneficiarne e fino a quale data.

BREBEMI 2022: ANCHE LA RICARICA WIRELESS PER I VEICOLI (IN PROVA)

L’Autostrada BreBeMi A35 è nota per le sue promozioni e agevolazioni per gli utenti che percorrono la Brescia-Bergamo-Milano. Queste iniziative precedono il cashback del pedaggio autostrade, che scatta solo su ASPI e in caso di specifiche condizioni che causano ritardi. “La riduzione concreta del pedaggio a favore dei veicoli green è in linea con la mission della concessionaria che vede sempre più il tema della sostenibilità ambientale in primo piano”, afferma un comunicato del gestore. Sulla A35 Brebemi è infatti stato realizzato assieme a Stellantis il primo tratto su cui i veicoli elettrici si ricaricano senza fermarsi. Si tratta di un progetto sperimentale, pertanto su un tratto di strada privato, ma che manifesta la volontà di accelerare sull’innovazione delle infrastrutture.

SCONTI PEDAGGIO BREBEMI 2022: PER CHI E FINO A QUANDO

Gli sconti pedaggio BreBeMi 2022, sono stati confermati nella misura di:

– 30% sui pedaggi per tutti i veicoli full electric e Camion LNG;

– 20% per i clienti titolari di Telepass Business e Family;

Le promozioni sono valide fino a giugno 2022 (salvo proroghe), sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM.

COME OTTENERE GLI SCONTI PEDAGGIO BREBEMI 2022

Per ottenere lo sconto del pedaggio BreBeMi 2022 del 20% e del 30%, dovranno farne richiesta solo i nuovi utenti. Gli sconti saranno automatici e prorogati per gli utenti che hanno già aderito all’iniziativa negli scorsi mesi. Per usufruire delle promozioni “Best Price” e “Green” sulla BreBeMi anche nel 2022 i nuovi clienti invece hanno diverse alternative:

– seguire le istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it;

– chiamare il numero verde BreBeMi 800186083;

– rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00, presso il casello autostradale di Treviglio.