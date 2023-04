A24: stop al pedaggio tra L’Aquila Est e L’Aquila Ovest

Niente più pedaggio, almeno per un triennio, nella tratta tra L’Aquila Est e L’Aquila Ovest sull’autostrada A24. La decisione, ufficializzata a seguito del nulla osta del MIT alla convenzione tra Comune e Anas e valida per tutti i veicoli, è stata presa per ridurre la congestione della viabilità urbana nella città capoluogo dell’Abruzzo.

A24: DOVE SONO LE USCITE DI L’AQUILA EST E L’AQUILA OVEST

Le uscite di L’Aquila Est e L’Aquila Ovest si trovano nel tratto abruzzese dell’autostrada A24 che collega Roma a Teramo attraversando, tra le altre cose, il tunnel del Gran Sasso. Dal 2022 l’autostrada è gestita dall’Anas a seguito della revoca della concessione alla società Strada dei Parchi. A Torano, poco prima di giungere a L’Aquila provenendo da Roma, c’è il bivio per l’autostrada A25 che conduce a Pescara. Il pedaggio della A24 Roma – Teramo è a sistema chiuso tra Tivoli e Colledara-San Gabriele, a sistema aperto (ossia a tariffa fissa e non in base alla distanza percorsa) tra Settecamini e Lunghezza e gratuito tra l’innesto della Tangenziale Est e l’innesto del GRA e tra Basciano-Villa Vomano-Bisenti e l’innesto della SS 80.

STOP PEDAGGIO TRA L’AQUILA EST E L’AQUILA OVEST: LE MOTIVAZIONI

Lo stop al pedaggio tra l’uscita di L’Aquila Est e l’uscita di L’Aquila Ovest è un’operazione sperimentale che vede la totale copertura economica del Comune dall’Aquila, nel cui bilancio di previsione approvato recentemente in Consiglio comunale è stata prevista la somma complessiva di 300 mila euro, 100 mila per ognuna delle tre annualità 2023, 2024 e 2025. In altri termini, volendo ridurre la questione all’osso, il beneficio a favore degli automobilisti aquilani, ma di cui usufruirà l’intera utenza, sarà finanziato… dagli stessi cittadini del capoluogo. Come detto, la scelta dell’Amministrazione comunale è finalizzata al decongestionamento del traffico cittadino, particolarmente intenso in alcune fasce orarie specialmente nella parte ovest. A questo proposito giova ricordare che L’Aquila ospita numerosi cantieri, senza strade alternative, che ingolfano ulteriormente la circolazione stradale.

A24 L’AQUILA EST E OVEST: QUANTO SI RISPARMIA CON LO STOP AL PEDAGGIO

Già in passato il Comune dell’Aquila si era fatto carico del costo autostradale per decongestionare il traffico cittadino: era accaduto nell’immediato post sisma del 2009 per consentire agli aquilani di usare la tratta autostradale L’Aquila Est – L’Aquila Ovest come circonvallazione alternativa. Normalmente l’attraversamento della tratta, solo andata, costa 0,80 euro per i veicoli di classe A e B, 1,00 euro per i veicoli in classe 3, 1,60 euro per i veicoli in classe 4 e 1,90 euro per i veicoli in classe 5.