A marzo vendute 200 auto usate ogni 100 nuove, in calo del -9%

A marzo 2022 sono state vendute meno auto dell’anno scorso e le radiazioni calano: il bilancio sui passaggi di proprietà auto usate

Il mercato delle auto usate risente tradizionalmente degli andamenti delle prime immatricolazioni, infatti come per le vendite di auto nuove, anche i passaggi di proprietà hanno registrato un forte calo. Secondo l’analisi Auto-Trend dell’Automobile Club d’Italia, i passaggi di proprietà sono diminuiti di circa il 9%. La composizione delle vendite conserva una predominanza di auto benzina e diesel, ma la transizione verso l’ibrido e l’elettrico testimonia un andamento positivo. Ecco tutti i dati su passaggi di proprietà e minivolture delle auto usate a marzo 2022.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A MARZO 2022

A marzo 2022 sono state vendute 198 auto usate ogni 100 nuove immatricolazioni; il rapporto di circa 2:1 è storicamente il benchmark dello stato di salute del mercato usato. I passaggi di proprietà, sebbene in calo del 9,4% rispetto al mese dello scorso anno, crescono soprattutto tra le auto elettrificate. In totale sono state vendute 257.960 auto usate, rispetto alle 284.602 auto che hanno cambiato proprietario l’anno scorso. Ecco di seguito l’andamento dei passaggi di proprietà a nome di privati e sotto delle minivolture, cioè le intestazioni temporanee a nome di società in attesa della vendita ai clienti.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ AUTO USATE MARZO 2022 AL NETTO DELLE MINIVOLTURE

– Benzina, 37,1% e -9,1% rispetto a marzo dello scorso anno;

– Diesel, 48,4% e -13,5% rispetto a marzo dello scorso anno;

– Elettrico, 0,6% e +280,7% rispetto a marzo dello scorso anno;

– Ibrido-benzina, 3,2% e +92,1% rispetto a marzo dello scorso anno;

– Ibrido-gasolio, 0,4% e +33,5% rispetto a marzo dello scorso anno;

MINIVOLTURE AUTO USATE MARZO 2022

– Benzina, 31,6% e -4,6 rispetto a marzo dello scorso anno;

– Diesel, 52,6% e -14,2 rispetto a marzo dello scorso anno;

– Elettrico, 0,8% e +56,8 rispetto a marzo dello scorso anno;

– Ibrido-benzina, 3,9% e +107,7 rispetto a marzo dello scorso anno;

– Ibrido-gasolio, 0,6% e +126,7 rispetto a marzo dello scorso anno;

LE RADIAZIONI AUTO IN CALO A MARZO FANNO CRESCERE IL CIRCOLANTE

L’ACI rileva dai dati del Pubblico Registro Automobilistico che nonostante la diminuzione delle vendite di auto nuove, c’è una tendenza del parco circolante alla crescita. Questa dinamica è dovuta prevalentemente alla riduzione delle radiazioni auto. A marzo 2022 sono state radiate il 38,5% in meno di autovetture rispetto allo scorso anno. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,77, cioè ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 77 a marzo 2022.