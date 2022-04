Marzo ancora senza incentivi: tonfo immatricolazioni auto a -29%

L’industria auto perde il 30% delle immatricolazioni per i ritardi sugli incentivi. Ecco le novità e quali sono le auto nuove nella Top 10 di marzo 2022

Il tira e molla sugli incentivi auto ha inevitabilmente portato a un nuovo calo delle immatricolazioni auto del -29,7% a marzo 2022. Gli incentivi ci saranno entro la settimana, secondo l’annuncio del viceministro allo Sviluppo Economico, con un finanziamento di 650 milioni di euro. Un plafond che esclude le auto aziendali, a cui invece dovrebbe essere destinato un maggiore sgravio fiscale. Ecco quante sono le auto nuove vendute in Italia a marzo 2022 e la Top 10 dei modelli più venduti.

INCENTIVI AUTO NUOVE 2022: 650 MILIONI DI EURO IN ARRIVO

Gli incentivi auto sono stati confermati con la bozza del decreto che dovrebbe essere pubblicato a giorni, come ha assicurato Gilberto Pichetto Fratine, viceministro allo Sviluppo Economico. Si tratta di una misura di 650 milioni di euro per il 2022 che riguarderà in particolare le tradizionali fasce di veicoli a emissioni ridotte e ad uso privato:

– 0 a 20 g/km di CO2;

– 21 – 60 g/km di CO2;

– 61 – 135 g/km di CO2;

Il bonus di incentivo all’acquisto però non includerà, salvo cambi di direzione dell’ultimo minuto, le auto aziendali. Per questa categoria, si confida nell’aumento del margine di sgravi fiscali IVA, attualmente del 40%. “Se confermata, questa impostazione costituirebbe, a nostro avviso, una forte limitazione, trattandosi di un canale di vendita, – dichiara Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, – in grado di dare un contributo importante alla diffusione della mobilità elettrica”. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A MARZO 2022 PER ALIMENTAZIONE

Far convergere i dicasteri coinvolti (Sviluppo, Infrastrutture e Mite) ha dilatato i tempi di definizione del decreto. Un ritardo che, secondo l’Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica, ha pesato non poco sulle immatricolazioni auto a marzo 2022. Le auto immatricolate in Italia questo mese sono 119.497, cioè -29,7% rispetto alle 169.886 immatricolazioni di marzo dello scorso anno. Sotto i riflettori come sempre c’è l’andamento delle vendite di auto nuove per alimentazione:

– Benzina, -38% di immatricolazioni e 28% in quota;

– Diesel, -40% di immatricolazioni e 20% in quota;

– Ibride non ricaricabili (Mild e Full Hybrid), -19% di immatricolazioni e 31% in quota;

– Ibride Plug-in, -1% di immatricolazioni e 6% in quota;

– Elettriche, -39% di immatricolazioni e 4% in quota;

– GPL, +8% di immatricolazioni e 9% in quota;

– Metano, -70% di immatricolazioni e 1% in quota;

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE IN ITALIA TOP 10 IMMATRICOLAZIONI

Tra le auto nuove più vendute in Italia, la Top 10 è tradizionalmente guidata dalla Fiat Panda, la citycar vende più del doppio rispetto alla seconda più immatricolata. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade sono i due modelli più venduti sia nel mese da inizio anno. Mentre Fiat 500 elettrica è il modello più venduto tra le BEV da inizio 2022. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.