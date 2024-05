500 elettrica: quasi gratis con il Social Leasing Fiat

Acquistare un’auto con anticipo zero e senza canoni. Quasi gratis, insomma. Lo potranno fare i primi 1.000 fortunati, o semplicemente più veloci, che aderiranno al Social Leasing by Fiat, l’offerta di Stellantis che potenzia i nuovi incentivi auto 2024 consentendo di avere una 500 elettrica a condizioni super agevolate, nel rispetto di alcuni requisiti. Vediamo come funziona.

500 ELETTRICA CON ANTICIPO ZERO E CANONE ZERO: COME AVERLA

Questa formula finanziaria che Stellantis definisce ‘innovativa e unica’ oltre che coerente con la mission di rendere accessibile la mobilità elettrica, è destinata ai cittadini con un ISEE inferiore ai 30.000 euro e un‘auto da rottamare euro 0-1-2. Essi possono guidare una Fiat 500e con batteria da 23 kWh con anticipo zero e tasso zero, con la libertà di restituirla, cambiarla o tenerla dopo 36 mesi.

Come detto, l’offerta è disponibile su un lotto limitato di 1.000 unità di 500 elettriche nel colore ice white.

Grazie al contributo di Stellantis Financial Services Italia, i clienti non devono sostenere nessun costo ulteriore. Ma i vantaggi non finiscono qui: le auto elettriche non pagano il bollo auto e, con il costo medio attuale dell’energia pari a 0,25 €/kWh, sono sufficienti 6 euro per un pieno equivalente a 190 km di autonomia.

FIAT 500E QUASI GRATIS: I DETTAGLI DELL’OFFERTA

Ecco i dettagli dell’offerta Social Leasing by Fiat sulla 500 elettrica 23 kWh:

Prezzo di listino : 29.950 euro (esclusi IPT e contributo PFU);

: 29.950 euro (esclusi IPT e contributo PFU); Sconto incentivi auto per ISEE sotto 30.000 euro e rottamazione di un’auto fino a Euro 2 : 13.750 euro;

: 13.750 euro; Prezzo con lo sconto : 16.200 euro (solo con leasing);

: 16.200 euro (solo con leasing); Anticipo : zero euro;

: zero euro; Canoni mensili : 36 da zero euro (Tan fisso 0%, Taeg 0,05%);

: 36 da zero euro (Tan fisso 0%, Taeg 0,05%); Interessi totali : zero euro;

: zero euro; Spese varie : 16 euro di marca da bollo;

: 16 euro di marca da bollo; Valore del riscatto : 13.585 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire;

: 13.585 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire; Chilometraggio totale: 30.000 km (in caso di superamento viene addebitato un costo pari a 0,06 €/km).

FIAT 500 ELETTRICA IN OFFERTA ANCHE SENZA REQUISITI ISEE

Per chi non ha i requisiti ISEE per accedere all’offerta Social leasing by Fiat, è comunque possibile guidare la Fiat 500e a condizioni agevolate pagando un canone a partire da 39 euro, sempre previa rottamazione di una vettura fino a Euro 2. Dettagli:

Prezzo di listino : 29.950 euro (esclusi IPT e contributo PFU);

: 29.950 euro (esclusi IPT e contributo PFU); Sconto incentivi auto per rottamazione di un’auto fino a Euro 2 : 11.000 euro;

: 11.000 euro; Sconto Fiat : 1.750 euro;

: 1.750 euro; Prezzo con gli sconti : 17.200 euro (solo con leasing);

: 17.200 euro (solo con leasing); Anticipo : 1.350 euro;

: 1.350 euro; Canoni mensili : 35 da 39 euro ciascuno (Tan fisso 3,99%, Taeg 6,10%);

: 35 da 39 euro ciascuno (Tan fisso 3,99%, Taeg 6,10%); Interessi totali : 1.411 euro;

: 1.411 euro; Spese varie : 16 euro di marca da bollo;

: 16 euro di marca da bollo; Valore del riscatto : 14.990 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire;

: 14.990 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire; Chilometraggio totale: 15.000 km (in caso di superamento viene addebitato un costo pari a 0,06 €/km).

Entrambe le offerte sono valide solo su clientela privata e per contratti stipulati fino al 31 maggio 2024, non cumulabili con altre iniziative in corso. L’auto rientra nella disponibilità dei conducenti neopatentati.