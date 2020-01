Quasi sempre il noleggio a lungo termine ha costi "tutto incluso?, ma c'è davvero quello che serve? Ecco gli errori da evitare

Comprare un’auto nuova è una scelta che sempre più persone valutano con attenzione, soprattutto da quando il noleggio auto a lungo termine permette di guidare auto non necessariamente di lusso – come qualche tempo fa – senza spendere un solo euro di investimento. Le offerte di auto anche piccole per la città si moltiplicano a dismisura con canoni di noleggio del tutto simili alla rata del mutuo per acquistarla. Ma prima di fiondarsi in una scelta di pancia, quando l’auto è bella e ha “tutto incluso”, vediamo quali sono le domande da farsi e gli errori da evitare con un’auto a lungo termine.

1.NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TUTTO INCLUSO

Sono molte le propagande che incalzano l’attenzione del consumatore interessato a prendere un’auto a noleggio a lungo termina che mostrano un prezzo d’attacco spaventosamente basso affiancato alle parole magiche “tutto incluso”. Ma bisogna sempre fare una valutazione dettagliata dei costi di gestione reali a carico del cliente se richiesti oltre le soglie chilometriche o inclusi, confrontandoli poi alle spese che ogni anno si farebbero se l’auto fosse di proprietà (quindi costi assicurativi, manutenzione, fermi auto, ecc.).

2.L’AUTO GIUSTA DA NOLEGGIARE A LUNGO TERMINE

Farsi prendere la mano nella scelta è un attimo, si può passare tranquillamente da una Fiat Panda a una Peugeot 5008 senza accorgersene, tanto qualunque auto costerà sempre meno che comprarla, ovvio, infatti molte Case auto si stanno reinventando offrendo il noleggio a lungo termine anche ai privati, leggi qui. Ma qual è il motivo principale perché si è orientati verso il noleggio a lungo termine? Se è quello di tenere poi l’auto dopo la scadenza del contratto riscattandola, allora potrebbe essere una mossa intelligente scegliere fin dall’inizio un’auto che rispecchi le esigenze di utilizzo ma anche il gusto.

3.QUANTI CHILOMETRI CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Fare un conteggio forfait dei chilometri che si pensa di percorrere in un anno con l’auto non è sempre la scelta migliore, perché in molti casi lo scaglione successivo di percorrenza annua risulta più conveniente della percorrenza extra contratto che potreste pagare. Meglio tenersi larghi e godersi i vantaggi del noleggio auto a lungo termine con serenità o assicurarsi in anticipo quanto costa rimodulare il contratto strada facendo.

4.LA DURATA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Andare in vacanza con il solo biglietto di andata è il sogno di tutti, ma prima o poi bisogna pur fare ritorno e in tal senso una valutazione dei costi del noleggio auto diventa importante per capire quanto si pensa di tenere l’auto, per poi cambiarla, restituirla semplicemente o rinnovare il comodato.

5.FURTO O INCIDENTE CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Per il furto di solito le garanzie sono abbastanza chiare, ma è sempre bene ordinare le idee prima di firmare il contratto di noleggio a lungo termine. Le franchigie in caso di piccoli tamponamenti sono una delle valutazioni che spesso passano in secondo piano e che potrebbero alzare il costo del canone. Un’auto piccola che sarà usata prevalentemente in città è sicuramente più esposta ai piccoli urti da parcheggio rispetto a una berlina utilizzata per macinare chilometri sull’autostrada, dove magari il rischio può provenire dalla scheggiatura del parabrezza con un sasso. Insomma, queste sono alcune delle domande da fare al broker prima di firmare il contratto sulle possibili franchigie in caso di danni.

6.COSA COPRE L’ASSICURAZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Non è raro lasciare che la moglie o un collega si metta al posto di guida della persona che ha sottoscritto il contratto di noleggio a lungo termine, ma cosa succede in caso di sinistro? Assicurarsi che la compagnia di noleggio non applichi delle franchigie risarcitorie è del tutto precauzionale.

7.GUIDARE ALL’ESTERO CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Molte delle auto che si possono noleggiare a lungo termine sono full optional e includono sistemi d’infotainment molto evoluti con servizi di assistenza e connettività attivi nel Paese dove l’auto viene venduta. Occhio quindi ad assicurarvi che eventuali servizi extra siano inclusi anche all’estero in caso decidiate di passare il confine.

8.CAMBIO PNEUMATICI E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Di norma la sostituzione degli pneumatici come per la manutenzione ordinaria è un servizio incluso nel noleggio a lungo termine, ma quello che quasi mai si tiene in considerazione è l’intervallo di sostituzione e nei casi in cui è molto dilatato comporta una guida più attenta se sono eccessivamente consumati prima della soglia di sostituzione. Sarebbe buona cosa informarsi anche della tipologia di pneumatici che saranno poi sostituiti (leggi qui le parentele tra le Marche Premium e quelle budget di pneumatici).

9.IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE INCLUDE AUTO DI CORTESIA?

Guidare un’auto nuova senza comprarla ha un effetto positivo sulle finanze e anche sul soddisfacimento personale, ma cosa succede se l’auto ha un guasto? Non sempre, se il canone di noleggio è vantaggioso, c’è la garanzia di ottenere un’auto di cortesia della stessa categoria e classe, meglio quindi essere certi che in caso di problemi non passerete da una berlina premium a una media da viaggi fuori porta.

10.RESTITUZIONE DELL’AUTO CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

La presenza di danni prima di ritirare l’auto è la precauzione più legittima che si possa prendere e, in caso, farli annotare sul contratto. Lo stesso vale alla consegna, un controllo attorno all’auto insieme all’addetto al ritiro che sottoscriva anche l’assenza di danneggiamenti eviterà sicuramente sorprese inaspettate sulla carta di credito.