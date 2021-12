Bollo auto Lombardia 2022: quando si paga, esenzioni, riduzioni

Come funziona il pagamento del bollo auto in Lombardia nel 2022, con i termini, le agevolazioni e le esenzioni previste

Come calcolare il bollo auto in Lombardia nel 2022, quando si paga e quali esenzioni o riduzioni ci sono? La regione con capoluogo Milano è convenzionata con l’ACI per l’attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica. L’Automobile Club mette a disposizione dell’utenza una comoda piattaforma online per conoscere l’importo da versare, mentre per quanto riguarda le scadenze, il primo pagamento dev’essere effettuato entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione, e i seguenti entro l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Tuttavia per i veicoli immatricolati prima del 2004 la scadenza è quella stabilita in occasione dell’immatricolazione.

Aggiornamento del 10 dicembre 2021 con le ultime novità e ulteriori precisazioni sul pagamento del bollo auto in Lombardia nel 2022.

BOLLO AUTO LOMBARDIA 2022: DOMICILIAZIONE BANCARIA

In Lombardia gli importi dovuti sono ridotti del 15% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria. Possono aderire le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all’AIRE, proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (solo se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017); i soggetti locatari con contratto a lungo termine di noleggio senza conducente; le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario o locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.); le persone giuridiche pubbliche e private, proprietarie di un numero di veicoli non superiore a 50. In caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione o documento unico.

Sono invece esclusi dall’agevolazione i pagamenti per targhe prova, per tassa di circolazione (dovuta per i veicoli ultratrentennali), per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate e per i soggetti intestatari di un numero di veicoli superiore a 50.

La domiciliazione bancaria in Lombardia resta valida anche per gli anni successivi ma può essere revocata in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni qui.

BOLLO AUTO LOMBARDIA 2022: AGEVOLAZIONI

Esistono diverse agevolazioni per chi deve pagare il bollo auto in Lombardia: ad esempio nel 2022 è stato confermato il pagamento della tassa in domiciliazione bancaria, di cui abbiamo appena parlato, che dà diritto a uno sconto pari al 15% dell’importo dovuto. Disposta inoltre, per le sole persone fisiche, l’esenzione triennale dal versamento del bollo per chi ha acquistato nel 2021, anche in leasing, un’automobile bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina, di cilindrata non superiore a 2.000 cc e appartenente alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6, rottamando nel contempo un veicolo inquinante di sua proprietà. Le auto elettriche, a idrogeno e quelle alimentate esclusivamente a gas (GPL o metano) sono sempre esentate dal pagamento del bollo auto. Ricordiamo infine che per le auto ibride immatricolate dal 2019 in poi, in assenza di rottamazione il bollo si riduce del 50% per 5 anni.

BOLLO AUTO LOMBARDIA 2022: ESENZIONI

Ma non finisce qui. In Lombardia è prevista l’esenzione della tassa automobilistica per i seguenti soggetti e categorie:

– auto al servizio di persone con disabilità;

– onlus per i veicoli che risultano essere di loro proprietà o in locazione;

– ciclomotori e quadricicli leggeri (mini car);

– autobus adibiti a servizio pubblico di linea;

– autoveicoli adibiti allo spurgo dei pozzi neri e al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani;

– autoambulanze per i servizi urgenti o di soccorso;

– veicoli ultratrentennali, se non adibiti a uso professionale, per i quali si paga solo la tassa di circolazione (30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli). I veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono invece tenuti al pagamento della tassa automobilistica se non iscritti ai registri storici Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana;

– veicoli in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato o appartenenti a enti pubblici e destinati esclusivamente ad azioni di protezione civile e vigilanza ecologica;

– autocarri esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi;

– autoveicoli, muniti di apposita licenza, per il trasporto esclusivo di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche per conto di enti morali ospedalieri o di associazioni umanitarie;

– autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;

– autoveicoli di proprietà della Giunta e del Consiglio regionale della Lombardia.

BOLLO AUTO LOMBARDIA 2022: COME E DOVE PAGARE

Prima della scadenza dei termini di pagamento i cittadini lombardi che non hanno la domiciliazione della tassa automobilistica attiva (con cui, ribadiamolo, possono godere di una riduzione del 15%) ricevono un avviso di rinnovo nel quale vengono fornite tutte le indicazioni per eseguire il versamento del bollo in tempo utile. Il bollo auto in Lombardia si può pagare:

– con domiciliazione bancaria;

– dalla web app PagoBollo, inserendo la targa del veicolo e i dati del proprietario;

– da IO, l’app dei servizi pubblici;

– dal portale dei pagamenti di Regione Lombardia e dal portale di ACI;

– tramite l’home-banking degli istituti di credito e di Poste italiane aderenti alla piattaforma pagoPA;

– presso sportelli e bancomat degli istituti di credito aderenti alla piattaforma pagoPA e sportelli di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale;

– presso tabaccherie abilitate, aderenti al circuito Lottomatica o convenzionate con Banca 5 Spa;

– nelle ricevitorie Sisal abilitate su tutto il territorio nazionale;

– nelle agenzie di pratiche auto autorizzate;

– presso altri canali collegati al circuito pagoPA.