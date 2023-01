Bollo auto Basilicata: calcolo, pagamento ed esenzioni

La gestione del bollo auto in Basilicata è affidata all’ACI, che si occupa dell’attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica. L’Automobile Club d’Italia mette dunque a disposizione gli strumenti necessari per effettuare il calcolo e il pagamento del bollo, nonché per ricevere assistenza. Si possono richiedere informazioni via telefono (0971.674730 dal lunedì al venerdì, 9-13 e 14-18), oppure online usando questo form. L’assistenza e la consulenza in materia di bollo auto è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle delegazioni ACI e dalle agenzie di pratiche auto presenti in Lucania.

BOLLO AUTO BASILICATA: CALCOLO E PAGAMENTO

L’importo del bollo auto Basilicata può essere calcolato con il tariffario 2023 oppure, molto più efficacemente, utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto dell’ACI. L’Automobile Club, in collaborazione con la Regione Basilicata, offre anche il servizio di Notifica scadenza tassa automobilistica a cui è possibile iscriversi gratuitamente, in modo da non dimenticarsi di pagare il bollo auto entro i termini previsti.

Per quanto riguarda i termini di pagamento, occorre distinguere tra veicoli già circolanti, veicoli nuovi di fabbrica e veicoli in uscita dall’esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Veicoli già circolanti : il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica dev’essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. Ad esempio per un bollo con scadenza dicembre il rinnovo di pagamento va eseguito entro il successivo mese di gennaio.

: il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica dev’essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. Ad esempio per un bollo con scadenza dicembre il rinnovo di pagamento va eseguito entro il successivo mese di gennaio. Veicoli nuovi di fabbrica : il primo bollo per un veicolo nuovo dev’essere versato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest’ultima è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. Attenzione: il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l’immatricolazione è avvenuta nell’ultimo giorno del mese.

: il primo bollo per un veicolo nuovo dev’essere versato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest’ultima è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. Attenzione: il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l’immatricolazione è avvenuta nell’ultimo giorno del mese. Veicoli in uscita dall’esenzione: quando l’auto viene acquistata usata presso un rivenditore autorizzato, possono verificarsi due ipotesi. Nella prima se l’auto ha un bollo in corso di validità occorre rispettare la periodicità acquisita e pagare, secondo le normali regole, entro il mese successivo alla scadenza; se invece il concessionario ha chiesto l’esenzione dell’auto consegnata per la rivendita, si applicano le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi.

BOLLO AUTO BASILICATA: RIDUZIONI

Anche in Basilicata, come nelle altre regioni italiane, sono previste numerose riduzioni ed esenzioni sul versamento del bollo auto, destinate a determinate categorie di persone o di veicoli. Ecco le riduzioni valide per il 2023:

Veicoli storici ultraventennali : gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dagli enti autorizzati, riportato sulla carta di circolazione, pagano il bollo auto con una riduzione del 50%.

: gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dagli enti autorizzati, riportato sulla carta di circolazione, pagano il bollo auto con una riduzione del 50%. Veicoli elettrici : gli autoveicoli elettrici sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina una volta terminato il periodo di esenzione totale.

: gli autoveicoli elettrici sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina una volta terminato il periodo di esenzione totale. Veicoli GPL e metano: le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina una volta terminato il periodo di esenzione totale.

BOLLO AUTO BASILICATA: ESENZIONI

Di seguito riportiamo invece le principali categorie che in Basilicata beneficiano nel 2023 dell’esenzione totale (permanente o temporanea) dal pagamento del bollo auto.

Veicoli storici ultratrentennali : sono considerati tali i veicoli costruiti da oltre 30 anni (l’’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione) non adibiti a uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Per questi veicoli è prevista l’esenzione completa. L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda o risultare iscritti in un registro storico. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione annuale forfettaria di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.

: sono considerati tali i veicoli costruiti da oltre 30 anni (l’’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione) non adibiti a uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Per questi veicoli è prevista l’esenzione completa. L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda o risultare iscritti in un registro storico. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione annuale forfettaria di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli. Veicoli destinati ai disabili : i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini disabili, con limitazione di cilindrata fino a 2.000 cc per i veicoli a benzina e ibridi benzina, fino a 2.800 cc per i veicoli diesel e ibridi diesel, e fino a 150 kW per i veicoli elettrici.

: i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini disabili, con limitazione di cilindrata fino a 2.000 cc per i veicoli a benzina e ibridi benzina, fino a 2.800 cc per i veicoli diesel e ibridi diesel, e fino a 150 kW per i veicoli elettrici. I Veicoli elettrici: gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore 100% elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento del bollo anni per 5 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore 100% elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento del bollo anni per 5 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Veicoli GPL e metano : i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 e N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a GPL, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso e per le 5 annualità successive.

: i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 e N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a GPL, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso e per le 5 annualità successive. Veicoli ibridi : esenzione di 5 anni per le autovetture immatricolate nuove con alimentazione ibrida benzina/elettrica, o gasolio/elettrica o benzina/idrogeno.

: esenzione di 5 anni per le autovetture immatricolate nuove con alimentazione ibrida benzina/elettrica, o gasolio/elettrica o benzina/idrogeno. I Veicoli di soccorso o appartenente a determinate organizzazioni: i veicoli utilizzati per fini istituzionali, intestati alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, e i veicoli utilizzati per fini istituzionali, intestati alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute, beneficiano dell’esenzione permanente.

Per ulteriori informazioni sul bollo auto Basilicata si possono consultare le sezioni dedicate sul sito dell’ACI o sul portale della Regione Basilicata.