Quiz patente: le migliori app da scaricare per simulare l’esame

Si moltiplicano le app da scaricare contenenti i quiz patente per sostenere l’esame di teoria. Ecco alcune delle più interessanti, scaricabili gratuitamente

Simulare l’esame per il conseguimento della patente di guida è oggi più semplice. Le app contenenti i quiz patente rappresentano infatti un comodo aiuto per gli aspiranti automobilisti. Ecco la nostra rassegna per aggiornamento alle nuove norme del Codice della strada e per recensioni positive da parte dei suoi utilizzatori. Queste app con i quiz patente hanno un punto in comune: sono gratuitamente scaricabili e fruibili. Esaminiamole una per una.

APP PER SIMULARE L’ESAME DELLA PATENTE CON LE STATISTICHE DI RENDIMENTO

Un’app da non perdere di vista per simulare l’esame è Galileo Quiz Patente. Il software consente agli aspiranti guidatori di mettersi alla prova con i quiz aggiornati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Più specificatamente, i candidati all’esame possono effettuare simulazioni con le domande d’esame e studiare le statistiche di rendimento. In questo modo hanno la possibilità di perfezionare la preparazione su quelle parti in cui sono carenti. Scaricabile sia per iPhone e iPad e sia per smartphone e tablet Android, è disponibile anche una versione Plus. Quest’ultima aggiunge la sincronizzazione delle attività svolte in aula e i commenti alle domande. Si tratta di una facilitazione aggiuntiva per capire e correggere eventuali errori in vista della prova dei quiz per conseguire la patente di guida. Tre ultime particolarità. Galileo Quiz Patente è supportata anche da Apple Watch e più in generale dagli smartwatch. Le domande possono essere formulate anche in lingua francese e tedesca. Ed è disponibile anche un sito per l’assistenza.

INCROCI ANIMATI TRA LE APP PER I QUIZ PATENTE SULLA PRECEDENZA DELLE AUTO

L’app Incroci animati propone un modo differente per prepararsi per l’esame per la patente. Anzi, in qualche modo si rivela utile sia per la parte teorica dei quiz patente sia per quella pratica. L’applicazione mostra infatti l’ordine di precedenza agli incroci stradali. E lo fa con un modo innovativo ovvero proponendo l’animazione del tratto stradale con i veicoli in movimento. In questo modo – sono convinti gli ideatori – diventa più semplice capire e memorizzare le norme del Codice della strada relative al transito delle auto. Come viene fatto notare, la simulazione proposta tiene conto degli esempi degli incroci predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per il conseguimento delle patenti AM, A1, A2, A, B1 e B. Rispetto all’app precedente, non tutti gli aspiranti automobilisti possono scaricare Incroci animati sul proprio dispositivo mobile. Si tratta infatti di una esclusiva per smartphone e tablet Android.

QUIZ PATENTE CON MANUALE DIGITALE E VIDEO LEZIONI

Basta sfogliare l’App Store o il Play Google per andare alla ricerca di applicazioni interessanti per simulare l’esame con i quiz patente. Come Quiz Patente Ufficiale 2021. Il software, anch’esso gratuitamente scaricabile, propone le simulazioni d’esame ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Non solo per la patente B, ma anche per quelle di tipo A1, A2, A, B1, BE, AM, C, C1, D e D1. La particolarità rispetto ad altre soluzioni è la possibilità di visualizzare (e studiare) le parti d’esame relative ai quiz sbagliati. In pratica Quiz Patente Ufficiale 2021 permette di rivedere tutte le risposte. Ma soprattutto di capire gli errori e correggerli immediatamente grazie alle spiegazioni a portata di tap. Segnaliamo quindi la disponibilità di un manuale digitale per la teoria consultabile dal proprio smartphone e di una serie di video lezioni. E siccome quando si parla di quiz si pensa anche al gioco, ecco che l’app consente di sfidare gli amici aspiranti patentati a chi fa meno errori.

L’APP CON I QUIZ PATENTE REGISTRATI CON VOCE UMANA

Un’altra app da segnalare è Quiz Patente B e A 2021: Ufficiale. Si tratta infatti di una delle applicazioni con maggior numero di valutazioni positive sui market da cui scaricarla. Rispetto agli altri software aggiunge alcune funzionalità. Come la possibilità di ascoltare le domande registrate con una (vera) voce umana. Oppure il test per argomento con spiegazione degli errori da parte degli istruttori di scuola guida per l’esame di teoria. Un coach virtuale fa da assistente ai futuri candidati alla prova. In pratica segue in maniera interattiva il percorso di studio, velocizzando e migliorando la preparazione. L’utilità di Quiz Patente B e A 2021: Ufficiale è piuttosto ampia in quanto l’app è valida per il conseguimento delle patenti A1, A2, A, B1 e B. Le domande e gli argomenti del questionario replicano quelli reali proposti in sede d’esame e al suo interno è collegata l’app equivalente per i quiz per l’esame per l’ottenimento della patente AM. Quella per ciclomotori a due ruote che non superano i 50 cm³ di cilindrata con potenza massima di 4 kW e una velocità massima di 45 chilometri orari.