Quiz patente C: gli argomenti delle domande

Chi vuole lavorare come autotrasportatore deve innanzitutto prendere la patente C che consente di guidare autoveicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche trainanti un rimorchio leggero, oppure la sua versione ridotta patente C1 che permette la guida dei medesimi autoveicoli della C ma con massa fino a 7,5 t. Proprio come per la comune patente B delle automobili, anche per conseguire la patente C o C1 è necessario superare un esame teorico e uno pratico. E l’esame teorico si svolge sempre con i quiz. L’unica cosa che cambia sono ovviamente gli argomenti delle domande, più specifici per la guida dei camion. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono gli argomenti dei quiz per la patente C e C1.

PATENTE C E C1: QUANDO SI POSSONO PRENDERE

Per prendere la patente C bisogna aver compiuto 21 anni e aver già conseguito la patente B. Tuttavia il limite può ridursi a 18 anni se il candidato al conseguimento della patente C dimostra di essere iscritto a un corso di qualificazione professionale di tipo CQC trasporto cose e, prima di sostenere la prova pratica, di averlo concluso con il rilascio della CQC. Il documento vale 5 anni fino all’età di 65 anni, dopo la durata è biennale ed è necessario ottenere uno specifico certificato da parte della Commissione medica locale.

Invece per prendere la patente C1 basta aver compiuto 18 anni e aver già conseguito la patente B.

Attenzione: le semplici patenti C e C1 permettono la guida di mezzi adibiti al trasporto cose soltanto in conto proprio, mentre per il trasporto professionale è richiesta, in aggiunta, la Carta di Qualificazione del Conducente o CQC. È riconosciuta come ‘professionale’ l’attività di trasporto che costituisce almeno il 30% dell’orario di lavoro mensile del conducente.

PATENTE C E C1: COME SI SVOLGONO I QUIZ

Dopo aver presentato la domanda per conseguire la patente, il candidato ha 6 mesi di tempo per sostenere l’esame teorico, con due prove a disposizione. Il candidato può prepararsi in autonomia oppure frequentando un’autoscuola. In caso di esito negativo della prima prova di teoria può ripeterla una sola volta sempre entro i primi 6 mesi dalla presentazione della domanda. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole e una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

L’esame di teoria per la patente C si svolge con sistema informatizzato su PC touch screen rispondendo a 40 quesiti (quiz), indicando V se si ritiene un singolo quesito vero o F se si ritiene invece falso. La prova ha durata di 40 minuti e il numero massimo di risposte errate consentite è 4. Invece per la patente C1 occorre rispondere a 20 quiz in 20 minuti potendo fare al massimo 2 errori.

Però attenzione: se un candidato che deve prendere la patente C è già in possesso della C1, allora l’esame teorico consta di soli 20 quiz, la prova ha durata di 20 minuti e sono ammessi fino a 2 errori.

Come detto, in caso di bocciatura il candidato può ripetere per una sola volta la prova entro 6 mesi dalla data di inoltro della domanda. Altrimenti gli tocca ricominciare tutto l’iter daccapo.

QUIZ PATENTE C: GLI ARGOMENTI DELLE DOMANDE DELL’ESAME

Oltre a quelli di carattere generale validi per tutte le tipologie di patenti, i quiz per il conseguimento della patente C vertono in maniera specifica sui seguenti argomenti:

disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive modificazioni;

impiego dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;

disposizioni che regolano il trasporto di cose;

documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose sia a livello nazionale che internazionale;

comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza nonché rudimenti di pronto soccorso;

precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;

sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura;

nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

lubrificazione e protezione dal gelo;

nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali,

collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l’ABS;

collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l’ABS; frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti,

impiego e manutenzione ordinaria;

metodi per individuare le cause dei guasti;

manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate.

Questi sono invece gli argomenti dei quiz patente C se il candidato possiede già la patente C1 (esame ridotto):

nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

lubrificazione e protezione dal gelo;

nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l’ABS;

frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;

metodi per individuare le cause dei guasti;

manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate.

Infine ecco gli argomenti dei quiz per prendere la patente C1: