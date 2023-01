Patente Ecuador in Italia: si può convertire?

La comunità ecuadoregna in Italia è piuttosto folta (oltre 70 mila residenti nel 2021) e molti cittadini giunti dall’Ecuador arrivano già muniti di patente di guida conseguita nel Paese d’origine. Ma con questo documento possono guidare sulle strade italiane o devono necessariamente prendere la nostra patente? È possibile convertire una patente dell’Ecuador in patente italiana senza rifare gli esami? Nei prossimi paragrafi la risposta a tutte le domande.

GUIDARE CON UNA PATENTE DELL’ECUADOR IN ITALIA

La questione relativa alle patenti dell’Ecuador rientra nella vasta casistica delle patenti extracomunitarie. I punti più importanti da considerare sono soprattutto due:

nel caso di cittadini ecuadoregni NON RESIDENTI in Italia (in genere persone che si trovano nel nostro Paese solo di passaggio o per brevi periodi), i titolari di patente rilasciata in Ecuador possono guidare sul territorio italiano a condizione che unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale, ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente. Sia la patente di guida che il permesso internazionale devono essere in corso di validità;

– nel caso invece di cittadini ecuadoregni RESIDENTI in Italia, la legge gli consente di guidare sulle nostre strade con la patente conseguita in Ecuador fino a 1 anno dopo aver preso la residenza italiana.

Ma una volta trascorso questo anno cosa succede?

CONVERSIONE PATENTE ECUADOR IN ITALIANA: È POSSIBILE?

Succede che per gli ecuadoregni, a differenza dei cittadini provenienti da molti altri Stati extre-UE/SEE, non c’è la possibilità di convertire la patente dell’Ecuador in una patente italiana perché le due nazioni non hanno un accordo di reciprocità. Ce l’hanno avuto fino al 12 marzo 2017, ma poi è scaduto e non è stato mai rinnovato.

I Paesi extracomunitari che rilasciano patenti convertibili in Italia sono infatti Albania, Algeria, Argentina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia e Ucraina. Ci sono poi alcuni Stati extracomunitari che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari) e Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).

Di conseguenza i cittadini dell’Ecuador residenti in Italia da più di 1 anno, per continuare a guidare veicoli a motore nel nostro Paese, devono obbligatoriamente conseguire una patente italiana sostenendo regolari esami di teoria e di pratica.

PATENTE ECUADOR IN ITALIA: COME OTTENERE LA TRADUZIONE DEL DOCUMENTO

Prima di chiudere, in riferimento alla possibilità di guidare in Italia con una patente ecuadoregna per coloro che non sono residenti o che lo sono da meno di 1 anno, previa esibizione di un permesso internazionale con traduzione nella nostra lingua, gli interessati possono richiedere la certificazione della traduzione in italiano della propria patente dell’Ecuador recandosi presso gli uffici consolari in Italia del Paese sudamericano o rivolgendosi ad agenzie o professionisti che rilasciano traduzioni giurate.

Per richiedere il permesso internazionale direttamente in Ecuador prima di raggiungere l’Italia, l’unica istituzione preposta è l’ANETA, i cui uffici sono presenti a Quito e nelle altre principali città del Paese. Il documento fa riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1949, ratificata anche dall’Italia.