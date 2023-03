Patente britannica in Italia: firmato l’accordo per la conversione

A oltre due anni dalla Brexit entra finalmente in vigore l’accordo tra l’Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. Chi guida con la patente britannica in Italia ha dunque la possibilità di convertire il documento in una patente italiana senza la necessità di rifare gli esami, e lo stesso vale per i nostri cittadini in UK. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’accord0 di reciprocità.

LA PATENTE BRITANNICA IN ITALIA DOPO LA BREXIT

Prima facciamo un piccolo passo indietro. Quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell’UE i suoi cittadini potevano liberamente guidare negli altri Paesi dell’Unione, Italia compresa, con la patente conseguita in patria. Non solo per brevi periodi, ad esempio durante una vacanza, ma anche nel caso di trasferimento, per lo meno fino alla data di scadenza del documento di guida (dopo diventava necessario convertire la patente britannica in quella del nuovo Paese di residenza).

Tutto è però cambiato dal 1° gennaio 2021: con la Brexit e la definitiva uscita di Londra dall’Unione Europea le patenti britanniche sono diventate a tutti gli effetti extracomunitarie, e pertanto regolate dall’articolo 135 del Codice della Strada, riguardante la “circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo”. Tra le altre cose la norma in questione dispone che “fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE/SEE possono condurre sul territorio italiano veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno”.

In altri termini i titolari di una patente extracomunitaria possono guidare in Italia con il documento d’origine soltanto per brevi periodi o, in caso di trasferimento, fino a un anno dall’acquisizione della residenza nel nostro Paese. Trascorso questo lasso di tempo, per continuare a condurre veicoli sul territorio italiano devono necessariamente convertire la patente. La conversione di una patente extracomunitaria in italiana è possibile solo con Paesi che hanno sottoscritto accordi bilaterali con il nostro. Senza un accordo di questo tipo i soggetti interessati non possono automaticamente convertire la propria patente in quella italiana, ma devono conseguirne una nuova rifacendo gli esami da zero.

Era questo il destino a cui stavano per andare incontro i cittadini britannici residenti in Italia, e gli italiani in UK, al netto delle proroghe concesse per il 2021 e il 2022. Ma grazie all’accordo di reciprocità, firmato il 23 dicembre 2022 ed entrato in vigore a marzo 2023, le patenti britanniche sono adesso liberamente convertibili in Italia, così come quelle italiane lo sono nel Regno Unito.

CONVERSIONE PATENTE BRITANNICA IN ITALIA (E VICEVERSA): COSA PREVEDE L’ACCORDO

Riepiloghiamo di seguito i punti principali dell’accordo tra Italia e Regno Unito per fornire il riconoscimento reciproco ai fini della conversione delle patenti di guida emesse dalle Autorità competenti.

Italia e Regno Unito riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida complete, non provvisorie e in corso di validità emesse dalle Autorità competenti dell’altro Paese, a favore di titolari di tali patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Il Regno Unito riconosce, ai fini della conversione, anche tutte le patenti di guida scadute emesse dalle Autorità competenti italiane . L’Italia riconosce, ai fini della conversione, anche le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti del Regno Unito scadute da non oltre 5 anni dalla presentazione dell’istanza di conversione.

riconosce, ai fini della conversione, . L’Italia riconosce, ai fini della conversione, anche le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti del Regno Unito scadute da non oltre 5 anni dalla presentazione dell’istanza di conversione. I titolari delle patenti di guida emesse dalle Autorità competenti di Italia e UK, che acquisiscono la residenza nel territorio dell’altra nazione, possono convertire le proprie patenti senza dover sostenere esami teorici o pratici .

. I titolari di patenti di guida emesse dalle Autorità competenti del Regno Unito possono convertire le proprie patenti unicamente nel caso in cui siano residenti in Italia da meno di 6 anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Tuttavia questa disposizione non si applica ai titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2020 : costoro possono quindi convertire la propria patente anche se residenti in Italia da un periodo superiore a 6 anni.

possono convertire le proprie patenti al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Tuttavia questa disposizione non si applica ai titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia : costoro possono quindi convertire la propria patente anche se residenti in Italia da un periodo superiore a 6 anni. I titolari di patenti italiane possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici o pratici se sono residenti nel Regno Unito, indipendentemente da quando vi abbiano acquisito la residenza.

Ai fini della conversione, i titolari di patente sono tenuti a seguire le procedure amministrative previste dalla normativa interna del Paese che procede alla conversione.

Le procedure previste dall’accordo per la conversione delle patenti di guida sono applicabili anche qualora il titolare non possa consegnare la patente in originale perché smarrita o rubata . In tale circostanza il Paese che procede alla conversione deve chiedere informazioni al Paese che ha rilasciato la patente smarrita o rubata di cui è richiesta la conversione.

. In tale circostanza il Paese che procede alla conversione deve chiedere informazioni al Paese che ha rilasciato la patente smarrita o rubata di cui è richiesta la conversione. IMPORTANTE: l’accordo tra Italia e Regno Unito si applica solo alle patenti di guida conseguite prima dell’acquisizione della residenza del titolare nel territorio del Paese che deve procedere alla conversione . Allo stesso tempo l’accordo NON si applica a quelle patenti ottenute a loro volta per conversione di una patente rilasciata da un Paese terzo, salvo qualora Italia o UK non abbiano in essere un accordo o intesa con tale Paese in merito alla conversione di patenti.

. Allo stesso tempo l’accordo NON si applica a quelle patenti ottenute a loro volta per conversione di una patente rilasciata da un Paese terzo, salvo qualora Italia o UK non abbiano in essere un accordo o intesa con tale Paese in merito alla conversione di patenti. L’Autorità competente che procede alla conversione della patente di guida trattiene la patente consegnata e la restituisce in originale, entro 40 giorni dal ritiro, all’altro Paese . La patente di guida può essere ritirata al titolare solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

. La patente di guida può essere ritirata al titolare solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione. L’accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito ha una durata di 5 anni dalla data di entrata in vigore e sarà automaticamente prorogato per ulteriori periodi di 5 anni, con possibilità di revisionare i termini prima di ogni proroga.

Per ulteriori informazioni scaricare e leggere la versione integrale dell’accordo tra Italia e UK, che contiene anche gli allegati.

EQUIPARAZIONE TRA PATENTI BRITANNICHE E ITALIANE

Di seguito riportiamo le cosiddette ‘Tabelle di equipollenza‘ fra le categorie delle patenti di guida rilasciate dalle Autorità competenti di Italia e Regno Unito.

Tabella di equipollenza per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in patenti rilasciate in Gran Bretagna:

Tabella di equipollenza per la conversione delle patenti rilasciate in Gran Bretagna (dopo il 31/5/1990) in patenti rilasciate in Italia:

* Per la conversione di una patente di categoria B della Gran Bretagna, l’Italia rilascerà una patente di

categoria B con codice 110. Il titolare della patenta italiana con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei

veicoli di categoria A1, ma ha la possibilità di condurre veicoli di categoria AM. Il codice 110 è indicato sul retro della

patente italiana emessa per conversione. Se il conducente possiede, in aggiunta alla categoria B, anche l’abilitazione

alla categoria A1 (oppure A o A2), l’Italia rilascia una patente di categoria B (o superiore) senza codice 110. Nel caso

in cui la patente rilasciata in Gran Bretagna di categoria B (o superiore) derivi da conversione di patente italiana

(senza codice 110), il codice 110 non dev’essere riportato.

** Dal 16/12/2021 in Gran Bretagna la categoria BE viene rilasciata automaticamente in abbinamento alla categoria B, senza sostenere esami, pertanto non viene riconosciuta ai fini della conversione in equipollente patente di guida italiana.

*** Il codice 70 indica che la patente è stata rilasciata in Gran Bretagna per conversione e di seguito riporta la sigla identificativa del luogo di primo rilascio. Pertanto, per rispettare il diritto acquisito dal titolare con la patente

originaria, si può rilasciare una categoria BE italiana.

Tabella di equipollenza per la conversione delle patenti rilasciate in Gran Bretagna (fino al 31/5/1990) in patenti rilasciate in Italia:

Gli allegati al testo integrale dell’accordo contengono anche le tabelle di equipollenza per Irlanda del Nord, Gibilterra, Jersey, Guernsey e Isola di Man.