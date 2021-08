Le informazioni sui bollettini rinnovo patente: dove si trovano e come si compilano i bollettini postali necessari per effettuare i versamenti dovuti

In passato abbiamo più volte spiegato che per il rinnovo patente serve compilare due bollettini postali al fine di effettuare i necessari versamenti alla Motorizzazione e al Dipartimento dei Trasporti Terrestri. In questa sede crediamo di fare cosa gradita ai nostri utenti spiegando dove si trovano e come si compilano i bollettini per il rinnovo della patente.

BOLLETTINI RINNOVO PATENTE: QUALI SONO E DOVE SI TROVANO

Per concludere la pratica di rinnovo della patente (in particolare per la B ma la procedura è valida per quasi tutti i tipi di patente) occorre presentare, insieme alla documentazione richiesta, i bollettini che attestino l’avvenuto pagamento delle quote dovute. Non si tratta di due bollettini postali qualsiasi ma di due bollettini prestampati. In particolare:

– bollettino con codice 4028 per il pagamento di 16,00 euro alla Motorizzazione;

– bollettino con codice 9001 per il pagamento di 10,20 euro al Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Questi bollettini sono reperibili nelle varie sedi della Motorizzazione oppure negli uffici postali. Attenzione: i bollettini sono validi solo nel formato cartaceo originale, ossia non è possibile scaricarli in pdf dal web e poi stamparli.

BOLLETTINI RINNOVO PATENTE: PAGAMENTO DIGITALE

Per fortuna la tecnologia avanza e da qualche tempo c’è la possibilità di pagare i bollettini per il rinnovo patente anche online, senza l’obbligo di recarsi in posta. Ci sono due diverse modalità:

– tramite il Portale dell’Automobilista, accedendo nella propria area privata dopo essersi registrati e autenticati. Bisogna cliccare su ‘Accedi ai servizi’, poi su ‘Pagamento pratiche online’ nel menù di sinistra e quindi scegliere ‘Pagamenti online bollettini’ e ‘rinnovo patente’. Giunti a questo punto occorre selezionare il bollettino corrispettivo e compilare i campi bianchi, dopodiché cliccare su ‘Aggiungi al carrello’ ed effettuare il pagamento. Dopo sarà possibile stampare la ricevuta.

– l’altra opzione prevede di effettuare il pagamento dei bollettini postali relativi a pratiche automobilistiche (compreso il rinnovo patente) tramite home-banking. È necessario però che l’istituto di credito prescelto abbia aderito alla convenzione con Poste Italiane (qui l’elenco delle banche aderenti, non aggiornato recentemente).

COME SI COMPILANO I BOLLETTINI DI RINNOVO PATENTE

A prescindere dalla modalità prescelta, cartacea o digitale, i bollettini per il rinnovo della patente si compilano alla stessa maniera. Trattandosi di bollettini precompilati le informazioni da inserire non sono tante e riguardano soltanto:

– l’importo da pagare (16,00 euro sul bollettino 4028 e 10,20 euro sul bollettino 9001), che dev’essere scritto in cifre, in alto a destra, e in lettere subito sotto;

– le generalità di chi sta rinnovando la patente, da inserire nella parte centrale del bollettino (‘Eseguito da’ con nome e cognome dell’interessato, e ‘Residente in’ con l’indirizzo di residenza presente sulla carta d’identità);

– il codice causale del rinnovo patente che è 002 (non è obbligatorio inserirlo, anche perché di solito se ne occupano gli impiegati delle Poste).

Importante: le generalità da inserire nel bollettino devono essere quelle del titolare della patente da rinnovare e non della persona che esegue il versamento (se sono due soggetti diversi).

BOLLETTINI RINNOVO PATENTE: NOVITÀ 2021

A partire dal prossimo autunno tutti i pagamenti relativi alle pratiche di competenza della Motorizzazione Civile (incluso il rinnovo patente, ma anche il rilascio del foglio rosa, le revisioni auto, i collaudi, ecc.) saranno gestiti mediante la piattaforma PagoPA, a seguito della conclusione del contratto con il consorzio Poste Motori di Poste Italiane. La migrazione verso la piattaforma PagoPA sarà comunque progressiva: partirà da settembre 2021 e si concluderà entro il mese di marzo 2022, successivamente non sarà più possibile eseguire i pagamenti secondo le modalità attuali. Ovviamente aggiorneremo l’articolo con le nuove modalità di pagamento non appena la procedura con PagoPA sarà a regime.