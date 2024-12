La questione delle auto a noleggio con revisione scaduta porta con sé alcune su chi è chiamato a rispondere delle eventuali sanzioni in caso di infrazione. La normativa in vigore stabilisce una suddivisione di responsabilità, ma nella pratica emergono spesso situazioni complesse che coinvolgono sia le aziende di noleggio a breve termine sia i conducenti.

RESONSABILITÀ PER AUTO A NOLEGGIO CON REVISIONE SCADUTA

Il Codice della strada attribuisce la responsabilità nel caso di auto a noleggio con revisione scaduta al proprietario ovvero alla compagnia. In pratica è compito delle società garantire che tutti i veicoli messi a disposizione dei conducenti siano in regola con le normative vigenti. La revisione deve essere effettuata ogni due anni per le auto immatricolate da più di quattro anni. In caso contrario scatta una sanzione compresa tra 173 e 694 euro e il possibile fermo amministrativo del veicolo.

Le forze dell’ordine, durante i controlli su strada, verificano sia la validità della revisione e sia altri documenti come l’assicurazione e la carta di circolazione. Quando rilevano irregolarità come una revisione scaduta, il veicolo può essere immediatamente sottoposto a fermo amministrativo. Un aspetto poco conosciuto riguarda la copertura assicurativa. Se si verifica un incidente stradale mentre il veicolo ha la revisione scaduta, l’assicurazione potrebbe sollevare obiezioni per non riconoscere il risarcimento. Anche se la responsabilità della revisione è dell’azienda di noleggio, il conducente potrebbe trovarsi coinvolto in complesse dispute legali per dimostrare la propria estraneità.

AUTO A NOLEGGIO CON REVISIONE SCADUTA, IL RUOLO DEL CONDUCENTE

Al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine, la multa per auto a noleggio con revisione scaduta viene inizialmente contestata al conducente poiché è lui a utilizzare il mezzo e a risultare responsabile dell’infrazione. Il guidatore può però rivalersi sull’azienda di noleggio dimostrando che l’infrazione è stata causata da una mancanza di manutenzione imputabile solo al proprietario. Nonostante le aziende di noleggio a breve termine siano le responsabili, il conducente conserva doveri da rispettare. Prima di mettersi alla guida è meglio verificare che l’auto sia in regola, inclusa la revisione periodica. La verifica può essere effettuata sul Portale dell’automobilista o utilizzando le app ufficiali disponibili. Dal punto di vista pratico basta inserire la targa del veicolo.

LA POSIZIONE DELLE COMPAGNIE DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Alcune delle principali società di noleggio a breve termine prevedono nei loro contratti una garanzia sulla conformità dei veicoli alle normative. Possono però verificarsi errori nella gestione delle flotte, soprattutto per aziende con migliaia di veicoli distribuiti su più sedi. In caso di multa per revisione scaduta, il cliente deve informare la società di noleggio, fornendo una copia della sanzione e richiedendo la presa in carico della responsabilità. Se l’azienda non collabora, il conducente può avviare un’azione legale o rivolgersi a un’associazione di consumatori. Da qui l’importanza di conservare tutta la documentazione relativa al noleggio, compreso il contratto e le ricevute, per dimostrare la propria buona fede.

AUTO A NOLEGGIO CON REVISIONE SCADUTA, TRA FERMO AMMINISTRATVO E DISAGI

Un aspetto delicato delle auto a noleggio con revisione scaduta riguarda il fermo amministrativo del veicolo. Se l’auto viene sequestrata perché non in regola, il conducente può trovarsi in difficoltà, soprattutto se si trova lontano da casa o impossibilitato a proseguire il viaggio. In questi casi va subito contattata l’azienda di noleggio a breve termine per richiedere assistenza e un mezzo sostitutivo. Le società di noleggio più organizzate dispongono di numeri di emergenza attivi 24 ore su 24 e possono inviare un veicolo sostitutivo in tempi rapidi. I tempi di attesa possono variare e il cliente potrebbe subire ritardi e disagi per i quali può pretendere un risarcimento.

COME TUTELARSI E PREVENIRE I PROBLEMI

Per evitare situazioni spiacevoli è consigliabile seguire alcune precauzioni prima di utilizzare un’auto a noleggio. Controllare la validità della revisione e leggere il contratto di noleggio sono passi da non trascurare. Alcuni contratti possono contenere clausole che limitano le responsabilità dell’azienda che rendono più difficile per il cliente ottenere un risarcimento in caso di problemi. In caso di multa, il conducente dovrebbe contattare immediatamente la società di noleggio e fornire copia della sanzione. Quindi inviare una richiesta scritta per il rimborso, indicando che l’infrazione è avvenuta per una mancanza della società. Infine rivolgersi a un avvocato o a un’associazione di consumatori se l’azienda non collabora.