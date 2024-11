Incidenti durante il noleggio a breve termine: cosa fare

Prepararsi alla gestione degli incidenti durante il noleggio a breve termine evita di trovarsi completamente smarriti e di commettere errori. Un approccio tempestivo e organizzato consente infatti di ridurre le difficoltà legali e l’eventuale impatto economico. Di base, leggere le condizioni del contratto prima di noleggiare l’auto può prevenire sorprese. In particolare, controllare i termini relativi a copertura assicurativa, franchigia e le modalità di comunicazione in caso di incidente. Non solo, ma prima di partire è utile una verifica visiva del veicolo e segnalare eventuali graffi o ammaccature già presenti e assicurati che siano registrati nel contratto di noleggio. In questo modo si evitano contestazioni al momento della restituzione e si facilita la gestione di eventuali sinistri.

INCIDENTI DURANTE IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE, LE OPERAZIONI PRELIMINARI

Di certo c’è che in caso di incidenti durante il noleggio a breve termine la prima cosa da fare in caso di sinistro è restare calmi e assicurarsi che l’area sia sicura. Dopodiché accendere le luci di emergenza per segnalare la posizione del veicolo e, se possibile, spostare i mezzi coinvolti fuori dalla carreggiata per evitare altri rischi. Quindi verificare le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte e, se qualcuno è ferito, contattare i servizi di emergenza​. Il passaggio successivo è la documentazione dei fatti. In termini pratici significa scattare foto della scena dell’incidente, dei danni riportati dai veicoli e delle condizioni dell’area. Meglio fotografare da più angolazioni per evidenziare i dettagli, come segni di frenata o ostacoli sulla strada. Potrebbero essere utili in caso di disaccordi con l’assicurazione​.

IL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE NEGLI INCIDENTI DURANTE IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Il modulo di constatazione amichevole si rivela prezioso anche nel caso di incidenti durante il noleggio a breve termine. Questo documento delinea le responsabilità e semplifica l’iter assicurativo. Nella fase di compilazione occorre indicare i dettagli dei conducenti, delle polizze assicurative e i dati sui veicoli. In assenza del modulo è consigliabile scambiare comunque i dati di contatto e dell’assicurazione con l’altro conducente​. Ogni compagnia di noleggio dispone di un numero di emergenza per gestire queste situazioni. Da qui l’indispensabilità di comunicare con l’agenzia e fornire tutti i dettagli dell’accaduto. In base al contratto sottoscritto, la compagnia di noleggio può offrire supporto, come il soccorso stradale o, se prevista, la sostituzione del veicolo​.

IL CONTRATTO DI ASSICURAZONE NEL NOLEGGIO A BERVE TERMINE

I veicoli a noleggio dispongono di una copertura di base obbligatoria, ma possono prevedere anche franchigie. Si tratta degli importi non coperti dall’assicurazione che restano a carico del conducente. A seconda del contratto possono essere presenti coperture aggiuntive che riducono o azzerano i costi in caso di danni. A ogni modo, queste coperture possono decadere se l’incidente è causato da guida sotto l’influenza di alcol o droghe​. In alcuni casi, le condizioni del contratto di noleggio limitano l’area geografica in cui è consentito utilizzare il veicolo. Di conseguenza, informare l’agenzia di eventuali variazioni al percorso originale può prevenire la decadenza delle coperture assicurative in caso di incidente fuori dall’area consentita.

INCIDENTI DURANTE IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE, QUALI CONSEGUENZE PER GUIDA IMPRUDENTE

Come accennato, le coperture assicurative aggiuntive decadono se l’incidente durante il noleggio a breve termine avviene a causa di guida imprudente o sotto l’effetto di alcol e droghe. In questi casi, il conducente è economicamente responsabile dei danni e può andare incontro a conseguenze legali. Dopo aver risolto l’incidente e completato tutte le procedure, il veicolo deve essere riconsegnato alla compagnia di noleggio. In questa fase è consigliabile richiedere una conferma scritta delle condizioni in cui l’auto è stata consegnata. Un addetto verifica i danni riportati, confrontando lo stato del veicolo con quello documentato all’inizio del noleggio. Alcune compagnie possono trattenere temporaneamente una cauzione fino alla completa valutazione dei danni e al termine della pratica assicurativa.