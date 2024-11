Furto auto a noleggio, cosa fare

Ci sono alcuni passaggi da seguire nel caso di furto auto a noleggio. Da una parte si tratta di azioni indispensabili in termini legali. Dall’altra si evitano complicazioni con l’agenzia di noleggio e l’assicurazione. Ecco una guida dettagliata per affrontare questa situazione, con approfondimenti su ogni fase, dalle azioni immediate alla gestione delle responsabilità e delle assicurazioni.

FURTO AUTO A NOLEGGIO, DALLA DENUNCIA ALL’AVVISO

La prima cosa nel caso di furto auto a noleggio è denunciare subito l’accaduto alle autorità locali. Questo passaggio è necessario poiché bisogna presentare una copia della denuncia alla società di noleggio per attivare l’assicurazione e le pratiche necessarie. La denuncia contiene le informazioni relative a marca, modello e targa del veicolo. Se il furto avviene all’estero può essere utile contattare il consolato italiano per una segnalazione aggiuntiva​.

Dopo aver denunciato il furto, occorre contattare la società di noleggio per informarla dell’accaduto. Ogni compagnia adotta un proprio protocollo per la gestione dei furti di veicoli. Ma in genere servono la copia della denuncia alle autorità e la consegna delle chiavi e dei documenti associati al veicolo. Alcune compagnie propongono un’auto sostitutiva, ma dipende dalle specifiche del contratto stipulato. Se il veicolo rubato viene ritrovato entro un breve periodo, il contratto di noleggio può essere ripristinato​.

COPERTURA ASSICURATIVA E FRANCHIGIA IN CASO DI FURTO AUTO A NOLEGGIO

Le auto a noleggio includono in genere una polizza per furto e incendio. Questo tipo di copertura può prevedere una franchigia ovvero una parte di costo a carico dell’utente, che può variare dal 10% al 20% del valore del veicolo rubato. Alcuni contratti di noleggio a breve termine consentono di ridurre o eliminare la franchigia con opzioni di copertura extra, ma bisogna verificare in anticipo cosa copre l’assicurazione e quali costi rimangono a carico del cliente​. In ogni caso, la copertura non sempre comprende gli oggetti personali lasciati nel veicolo e né i furti causati da negligenza dell’utente.

La responsabilità economica in caso di furto varia a seconda del tipo di copertura scelto, Quella di base prevede in genere una franchigia a carico dell’utente. L’automobilista può evitarla del tutto ma questa opzione è più costosa e limitata a veicoli o aree geografiche​ ben precisi.

RIMBORSO E TEMPI DI GESTIONE DELLA PRATICHE

Dopo il furto dell’auto a noleggio, la procedura per il rimborso può richiedere settimane o anche alcuni mesi, a seconda del paese e della compagnia di noleggio. Se la copertura assicurativa prevede un rimborso della franchigia, viene in genere elaborata solo dopo la chiusura del caso di furto e la conferma che il veicolo non è stato recuperato.

MISURE PREVENTIVE CONTRO I FURTI DEL VEICOLO

Se le auto a noleggio possono essere bersagli di furto, alcuni suggerimenti possono contribuire a ridurre il rischio. Pensiamo ad esempio alla ricerca di parcheggi in aree sicure, illuminate e preferibilmente sorvegliate. E poi all’accortezza di non lasciare oggetti di valore in vista all’interno del veicolo. Certamente utile è verificare in anticipo che il veicolo sia dotato di sistemi di sicurezza come il blocco GPS. E in ogni caso assicurarsi tutte le volte di aver chiuso e bloccato l’auto. Prima del noleggio, è sempre una buona prassi fare foto del veicolo, sia all’interno sia all’esterno. In caso di furto, questa documentazione può risultare utile per dimostrare le condizioni iniziali dell’auto, soprattutto se il guidatore è ritenuto responsabile per danni preesistenti non rilevati.

L’OPZIONE AGGIUNTIVA PER CHI VIAGGIA ALL’ESTERO

Chi viaggia di frequente all’estero e noleggia veicoli in Paesi differenti dall’Italia può beneficiare di assicurazioni integrative internazionali. Offrono infatti coperture supplementari rispetto a quelle standard fornite dalla società di noleggio. Queste polizze sono utili in Paesi con elevato rischio di furti e permettono di ridurre la responsabilità economica del cliente.

Va da sé che in caso di controversie con la compagnia di noleggio o difficoltà nella gestione della copertura assicurativa, l’automobilista può rivolgersi a un professionista del diritto assicurativo o a un’associazione di consumatori per assistenza.