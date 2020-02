Guida a sinistra: meglio noleggiare o partire con la propria auto?

Torniamo a occuparci della guida a sinistra: per chi va ad esempio in Inghilterra, è meglio noleggiare una vettura in loco o partire con la propria auto? Ecco i pro e i contro

Dopo aver visto tante curiosità e risposto ai dubbi più frequenti degli automobilisti sulla guida a sinistra, è il momento di capire se in quei Paesi convenga girare con la propria auto o se sia meglio arrivarci in aereo e noleggiarne una con il volante a destra. C’è poi un’opzione, scelta da pochi ma sempre fattibile, che consiste nel partire dall’Italia con la propria vettura per poi lasciarla una volta arrivati a destinazione, noleggiando al suo posto un’auto locale. Un classico esempio? La vacanza on the road che parte dall’Italia e attraversa l’Europa fino a giungere in Inghilterra, in Scozia o in Irlanda. Ciascuna delle opzioni ha i suoi pro e i suoi contro, ma tutto sommato è sempre più sicuro affidarsi a un veicolo del posto. Vediamo perché.

IN UK MEGLIO NOLEGGIARE UN’AUTO CON GUIDA A SINISTRA

Noleggiare direttamente in loco un’auto con guida a sinistra conviene principalmente per ragioni di sicurezza e comodità al volante. In caso contrario, guidando per esempio un’auto italiana nel Regno Unito, si dovrebbe ‘ingannare’ il cervello per riuscire a fare le manovre opposte pur essendo seduti nelle posizioni abituali. Tanto per dirne una, imboccare il senso di marcia opposto nelle rotonde e agli incroci può sembrare una cosa facile, ma non lo è affatto. Un altro problema insidioso è rappresentato dal sorpasso: il sedile del guidatore di una vettura con volante a sinistra è posizionato in modo speculare rispetto alle auto inglesi, quindi se si vuole superare una macchina c’è il rischio di non vedere bene chi arriva dall’altra parte. È questo il motivo per cui i veicoli con la guida a sinistra che sono presenti anche sulla ‘terraferma’ del vecchio continente sono limitati a talune categorie di mezzi pesanti, a cui non è appunto permesso di sorpassare altri veicoli.

GUIDARE IN UK UN’AUTO CON GUIDA A DESTRA: MEGLIO DI NO

Ricordiamo che le auto esportate all’estero devono essere modificate. In molti Paesi l’importazione di vetture con il volante nel posto ‘sbagliato’ avviene solo dietro l’obbligo di conversione al modello standard, per ragioni di mercato ma anche di sicurezza stradale. Tuttavia guidare con un’auto italiana o europea nei Paesi con la guida a sinistra è abbastanza scomodo, ma non impossibile. Deve però valerne la pena. Viaggiare con la propria auto può risultare piacevole e romantico; tuttavia il noleggio auto è più conveniente dal punto di vista economico, specialmente se si tengono in conto i costi del tagliando. Per quanto riguarda il Regno Unito, si devono poi calcolare anche i costi per attraversare il tunnel della Manica, abbastanza consistenti. In ogni caso qualora si decida di noleggiare, è importante prestare attenzione a non fare danni al lato sinistro della macchina, soprattutto in mancanza di un passeggero a fianco che possa aiutare. Meglio coprirsi con un’assicurazione kasko.