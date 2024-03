Come si fa a vendere su Subito un’auto?

Per alcuni proprietari può trattarsi di una vera e propria urgenza perché vendere su Subito un’auto può fare la differenza in vista dell’acquisto di un nuovo veicolo. I tempi per concludere la compravendita non sempre sono così stretti in quanto legati a una serie di variabili su cui non sempre il venditore può intervenire. In ogni caso alcune buone pratiche possono facilitare il processo di vendita rapida di un’auto. In questo contesto, il portale Subito consente di pubblicare gratuitamente una inserzione e gestire il processo da computer o da mobile (smartphone e tablet) tramite app, scaricabile su Google Play e su App Store.

I PASSAGGI DA FARE PER VENDERE UN’AUTO USATA SU SUBITO

La procedura per vendere su Subito un’auto non è poi così differente rispetto a quanto accade su altre piattaforme online. Si sostanza in pochi e schematici passaggi:

creazione di un account su Subito; ideazione dell’annuncio di vendita dell’auto; fissazione del prezzo del veicolo; inserimento dei dati di contatto; attesa della verifica dell’annuncio.

Il venditore deve quindi creare un account, inserendo le proprie credenziali o registrandosi con una mail e una password. Quindi compilare l’account con i dati del profilo. Subito richiede il numero di cellulare per la verifica dell’identità dell’utente e per prevenire frodi. Terminato il controllo viene inviato un codice da inserire per procedere con l’inserimento dell’annuncio. Per creare l’annuncio, il venditore deve cliccare sul pulsante Inserisci annuncio sulla home page e selezionare la categoria Auto (all’interno della voce Motori) dal menu a tendina. Il suggerimento è di allegare foto di qualità dell’auto da vendere ovvero scattate da diverse angolazioni. In questo modo aumentano le possibilità di visibilità e l’interesse degli acquirenti. Il titolo e il testo dell’annuncio devono essere accurati. Devono cioè comprendere informazioni su marca, modello, anno di immatricolazione, chilometraggio e condizioni dell’auto. Il prezzo dell’auto deve essere inserito in modo chiaro e trasparente. I potenziali acquirenti possono contattare direttamente il venditore per eventuali trattative.

Infine, fornire i dati di contatto, come il comune in cui si trova l’auto, il nome del venditore e il numero di telefono. Subito consente di scegliere fra numero di telefono visibile o ricezione delle richieste di contatto via mail. Prima della pubblicazione, l’annuncio viene verificato dallo staff di Subito. Una volta confermato diventa visibile agli utenti ed è modificabile in qualsiasi momento.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER VENDERE SU SUBITO UN’AUTO

Prima di iniziare la procedura per vendere su Subito un’auto, è bene assicurarsi di avere con sé i documenti del veicolo. Innanzitutto il certificato di proprietà che deve essere trasferito al nuovo acquirente dopo la vendita. Il libretto di circolazione consente al nuovo proprietario di muoversi con la nuova auto e agevola i controlli da parte delle autorità competenti. Per effettuare il passaggio di proprietà occorre procurarsi un atto di vendita, da firmare e far controfirmare all’acquirente. Il documento va autenticato e contrassegnato da marca da bollo. Per la gestione completa del passaggio di mano, anche la compagnia assicurativa deve essere informata della vendita dell’auto. Dopodiché, eventuale Bollino blu alla mano, verificare che l’auto sia abilitata a circolare secondo le normative anti-inquinamento vigenti.

QUAL È LA VALIDITÀ DELL’ANNUNCIO SU SUBITO

L’automobilista ha a disposizione 60 giorni per inserire e promuovere la propria auto usata su Subito con la possibilità di rinnovare l’annuncio per ulteriori 60 giorni. Da segnalare che ha 10 giorni di tempo per rispondere (affermativamente) alla mail inviata dallo staff poco prima della scadenza per estendere la visibilità dell’annuncio.

MEGLIO VENDERE UN’AUTO A UN PRIVATO O A UN CONCESSIONARIO?

Quando parliamo di vendita di un’auto, le opzioni di base sono due: a un privato o a un concessionario. La scelta è legata alle esigenze del venditore. Se l’obiettivo è massimizzare il profitto e risparmiare denaro è in genere consigliabile la vendita diretta a privati. In questo caso l’acquirente valuta il veicolo di persona e offre il prezzo richiesto, al netto di eventuali trattative. La preparazione dell’annuncio, dei documenti e della vettura, nonché la gestione degli incontri con gli interessati rischiano di allungare i tempi. Dall’altra parte, se la priorità è risparmiare tempo e vendere in modo sicuro è preferibile rivolgersi a un concessionario. Quest’ultimo gestisce così l’intero processo di vendita ricevendo una commissione sul prezzo finale. Da segnalare che chi intende acquistare un’auto nuova può anche esplorare l’opzione della permuta su Subito. In questo modo l’auto usata viene consegnata al concessionario in cambio di un nuovo acquisto.